¿Cuántas veces has llegado tarde a casa y abres el refrigerador para comer lo primero que consigues? Cenar sin tener el menor cuidado de escoger lo más ideal puede afectar no solo tu peso, sino también tu salud, por eso es importante saber qué alimentos no debes consumir durante la noche.

Hay productos que pueden ser muy saludables para comenzar el día, pero durante la noche pueden desencadenar una serie de eventos en tu organismo que a la larga serán perjudiciales; por la sencilla razón de que durante estas horas, el cuerpo se prepara para descansar y el metabolismo es mucho más lento.

La especialista Lisa Drayer explicó a CNN que todas las calorías que se consuman y que el cuerpo no pueda quemar, se acumularán en el cuerpo en forma de grasa. "Comer pronto nos ayuda a perder peso, mientras que comer a última hora no es para nada beneficioso”, indicó.

Aunque aún no hay fórmulas rigurosas para establecer una cena saludable, si hay alimentos que debes evitar comer de noche.

Lo que no debes comer en las noches

Evitar los alimentos ricos en almidón y carbohidratos

Aunque no es recomendable eliminar por completo los carbohidratos, los expertos piden optar los hidratos complejos de los vegetales, por lo que recomiendan evitar o disminuir el consumo de:

El maíz y productos refinados a base de este cereal.

Papa

Mandioca

Pan

Pasta

Tortillas

Las frutas

Si es bueno o no comer frutas de noche es una pregunta que siempre ha generado opiniones encontradas. En lo que sí coinciden los nutricionistas es que son indispensables para mantener una dieta balanceada.

Sin embargo, durante las noches recomiendan reducir las porciones porque son altas en fructosa o elegir las que tienen menos contenido calórico, como la palta, pera o manzana y evitar las cítricas, por la incidencia en producir reflujo.

Las carnes rojas y embutidos

El organismo tarda 10 horas en digerir la carne roja. Por el elevado contenido en proteínas, resulta difícil de digerir y, por tanto, puede provocar malestar y problemas de insomnio. Los embutidos, como las salchichas, también deben estar excluidos, pues contienen un alto porcentaje de sal y grasa, recomendó la nutricionista Diana Rojas, en entrevista con el portal Diners.

Cuidado con los granos

Los beneficios de las legumbres (o granos) son muy reconocidos. Proporcionan hierro, zinc, potasio, fósforo, fibra, vitaminas del grupo B y lisina, favorables para la digestión. Sin embargo, en el artículo "¿Se puede o no se puede cenar legumbres?", publicado por la revista Glamour, los especialistas recomiendan que no sea el plato principal y que además sea en pequeñas porciones.

Olvídate de la comida chatarra y gaseosas

Los efectos dañinos de la “comida rápida” o “comida chatarra” en el organismo están comprobados. Tener un alto contenido de carbohidratos y grasas no las hace el alimento ideal si quieres mantener una vida sana. Así que si, a pesar de esto, la consumes trata de que no sea a altas horas de la noche.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

