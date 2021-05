El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama participó de un nuevo capítulo del programa norteamericano The Late Late Show, con el británico James Corden.

El animador le consultó al exmandatario sobre los rumores de que el gobierno estadounidense tiene restos de alienígenas y evidencia científica sobre su existencia escondidos en algún recinto secreto, como el área 51.

A lo que Obama respondió que esa fue una de las primeras preguntas que hizo a su equipo durante su primer día en la Casa Blanca. "Yo estaba como: 'Está bien, ¿hay algún laboratorio en algún lugar donde guardemos los especímenes alienígenas y las naves espaciales?'", bromeó el mandatario.

Desafortunadamente, no existirían tales restos, más bien, el gobierno estadounidense tendría menos información de la que esperamos.

Más allá de lo anecdótico, Barack Obama comentó que por lo general estos temas requieren de más seriedad. Los alienígenas no serían tema de broma.

