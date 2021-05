El fundador de Tesla y CEO de SpaceX participó de una nueva edición del programa estadounidense Saturday Night Live en el que confesó su diagnóstico de Asperger. “Sé que he dicho o publicado cosas raras, pero es simplemente la forma en que funciona mi cerebro”, dijo el empresario en el programa.

Musk no es la primera figura pública en revelar su diagnóstico, la joven activista Greta Thunberg y el actor Sir Anthony Hopkins han revelado su diagnóstico al público. Es una condición que, como varios trastornos del desarrollo, ha sido estigmatizada durante años.

Durante años, los expertos asociados a la salud mental entendieron el Asperger como un diagnóstico separado, pero luego de una revisión, hoy es considerado como parte del Trastorno del Espectro de Autismo (TEA).

Cómo identificarlo

Las características de las personas con Asperger se pueden reconocer desde temprana edad, usualmente, los padres o cuidadores se dan cuenta de que sus hijos no hacen contacto visual con ellos u otras personas.

También se ven incómodos o no saben cómo responder bien ante situaciones sociales o cuando las personas les hablan. Otras características es que no se ríen o sonríen cuando están felices y su entonación al hablar suena más robótico.

Asperger o autismo ¿En qué se diferencian?

El Asperger es considerado una versión más leve en el espectro, y los expertos han tipificado varias diferencias entre diagnósticos.

Por lo general, las personas diagnosticadas con autismo tienen problemas en el desarrollo del habla o de frentón, algunos no lo hacen. Quienes tienen Asperger tienen niveles de desarrollo del habla e intelectuales considerados normales.

Cuando una persona tiene autismo, se le considera distante o no interesado en relaciones sociales. En cambio, una persona con Asperger, más que no estar interesado en sociabilizar, no saben muy bien cómo hacerlo. No reconocen señales sociales como gestos o caras que para otras personas son fáciles de leer.

