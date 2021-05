El arroz es uno de los productos típicos en nuestra cocina, y muchas veces se cocina en grandes cantidades para que dure varios días. Pero, ¿sabías que existe una bacteria que puede contaminar el grano?

Se trata de la Bacillus cereus, una bacteria que provoca intoxicación alimentaria, que puede generar vómitos y diarrea. Este organismo se adhiere al grano seco y se mantiene inactivo hasta que se le añade agua y calor.

Una vez que comienzan a germinar, se reproducen las bacterias y se convierten en toxinas. Si bien, la sabiduría popular (y la ciencia) dicen que se podrían eliminar con el calor, no es el caso de este microorganismo, que no solo es resistente a las altas temperaturas, también se reproducen más rápido con ellas.

¿Cómo evito la contaminación?

Primero que todo hay que asegurar la refrigeración rápida, mientras más rápido entre al refrigerador, menos posibilidades de que se contamine. Lo peor que puedes hacer, es dejar que pase más de una hora en la olla.

Si quieres que se enfríe más rápido, lo mejor que puedes hacer es pasarlo a una superficie plana y esparcirlo, de esta forma el calor bajará mucho más rápido.

También es importante no dejar que pase más de dos días refrigerado y no recalentarlo más de una vez.

La otra precaución es para las preparaciones frías con arroz. Si se hace una ensalada, ojalá mantenerla en el refrigerador y si hay que trasladarla en el auto, en verano, con mucho calor, no dejar que tome temperatura ambiente y se debe trasladar con una unidad de congelación, como los packs de frío.