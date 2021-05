Recibir a un gatito es un proceso muy emocionante. Desde preparar la casa, comprar los juguetes y elegir un nombre. Pero esta no es tarea fácil, pues a veces las mascotas no reconocen sus nombres o no responden a ellos.

El primer consejo es una vez que se elige un nombre se debe mantener y no llamarlo por algún diminutivo o sobrenombre que lo pueda confundir.

Para que te puedas acercar al éxito debes seguir tres características fundamentales al momento de elegir un nombre:

Solo dos o tres sílabas

Debe ser un nombre corto, ojalá que no tenga más de 3 sílabas, que sea corto y fácil de llamar, para que lo pueda reconocer mejor.

Que sea "suave"

A los gatos no les gustan los nombres duros o más cortantes, sino que deben ser suaves y que ojalá terminan en vocales como la a, e, i y o.

Debe ser único

Es importante que el nombre sea único, que no sea el mismo ni suene similar al de otra persona en la casa, ni familiar o compañero.

¿Cómo hacer que se acostumbre a su nombre?

Si ya elegiste el nombre perfecto, y aún así tu gato te ignora o no responde cuando lo llamas, puedes seguir 3 pasos para que se logre acostumbrar:

Cómo lo dices, importa: trata de que suene suave e interesante, cómo si tuvieras algo para ofrecerle. Si suena muy brusco puede que no te pongan atención. No le grites desde otra pieza: Cuando lo llames las primeras veces por su nombre, hazlo cerca de él y dale una recompensa cuando te ponga atención o se acerque a ti. Una vez que te responda cuando lo llamas de cerca, intenta llamarlo desde otra habitación o desde una mayor distancia. Si te responde y llega corriendo, lo mejor es que refuerces esa conducta como un juego y con premios para que se acostumbre.

