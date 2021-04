Cuando hablamos de tips de limpieza abundan los que buscan ahorrar y utilizar elementos que todos podríamos usar; las bebidas colas son uno de ellos.

Ya sea para limpiar joyas de plata o incluso para los enfermos del estómago, las bebidas cola son parte de los mitos y tips de cuidado del hogar, siendo una de las recomendaciones más conocidas el destapar desagües con estas bebidas.

Dentro de los ingredientes de las bebidas cola más famosas del mundo podemos encontrar: agua carbonatada, cafeína, caramelo y ácido fosfórico 338. Este último es un elemento que funciona como un corrosivo ligero y, dentro de sus usos industriales, está como limpiador del óxido de metal.

Si bien, la concentración de este ácido en las bebidas es lo suficientemente bajo como para no generar mayor daño en las personas, este actúa de una manera similar al ácido sulfúrico de los limpiadores industriales. Dado que trae poca cantidad, para que tenga algún efecto en los desagües se debe usar una mayor dosis y dejar actuar por más tiempo.

La fórmula para destapar las cañerías dice que se deben verter 2 litros de bebida y dejar actuar durante toda la noche. Si no funciona de una vez, puedes repetir el proceso y, además, agregar agua hervida al mismo tiempo que tiras de la cadena, para que así todo avance más rápido.

¿Es seguro?

No existe evidencia de lo contrario. La bebida es un líquido que no aportará al tapón que está causando el problema, y la lista de ingredientes podría aportar.

Lo que no es seguro es utilizar café molido. A pesar de que las bebidas cola también tienen cafeína, este no es el elemento que ayuda a destapar desagües, por lo que no ocurre el mismo efecto. Al contrario, con el café arriesgas que este quede pegado en el tapón original y solo podría aumentar el problema, más que subsanarlo.

