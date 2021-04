Hasta el 2019, los problemas cardiovasculares estaban en el top 3 de razones de mortalidad en Chile. Las posibilidades de padecer una enfermedad al corazón varían dependiendo de variables fijas o movibles. Las fijas corresponden a nuestra predisposición genética y nuestros antecedentes familiares, mientras que las otras dependen de hábitos alimenticios y generales de nuestra vida.

Estos últimos son los que podemos modificar y mejorar, para disminuir las posibilidades de padecer alguna de estas enfermedades. Si bien está recomendado, hacer ejercicio y dejar el cigarro, los alimentos que comemos son los más fáciles de cambiar.

A continuación, te presentamos los 5 alimentos que sí o sí debes consumir para fortalecer la salud de tu corazón:

Café

Taza de café

Quizás has escuchado opiniones divididas con respecto a los beneficios del café en una dieta saludable. Según el reporte publicado por la Revista del Colegio Americano de Cardiología, esta bebida podría aportar gracias a su alto contenido en antioxidantes polifenoles, que actúan como vasodilatadores, antiinflamatorios, además mejoran las sensibilidad y metabolización de la glucosa.

El café podría estar contraindicado si es que se consume con azúcar o endulzantes, lo ideal sería tomarse una taza de café negro. Lo mismo pasa con las bebidas cafeinadas que vienen preparadas con altos niveles de grasa o azúcar.

Té

Taza de té

Al igual que el café, el té está compuesto por varios antioxidantes que tienen un impacto positivo en nuestro cuerpo. Las personas que toman este tipo de infusión tendrían menos riesgo de padecer enfermedades cardíacas gracias a que regularía las lipoproteínas (asociadas al colesterol).

El té, también se recomienda tomar sin azúcar añadida, para aprovechar su máximo potencial.

Champiñones

Champiñones

Los champiñones podrían ser un súper alimento. Son bajos en grasas, libres de colesterol y están cargados de vitaminas, minerales y antioxidantes que permiten disminuir la posibilidad de que se endurezcan las arterias, suba el colesterol o la presión arterial.

Omega 3

Nueces

Si bien, la mayoría cree que esta grasa se encuentra solo en pescados, existe una variedad de alimentos del mundo vegetal que también aportan. Las nueces, el aceite de semilla de maravilla, el de canola y las hojas verdes contienen altas cantidades de este ácido graso.

Si bien, se recomienda también el consumo de suplementos alimenticios, siempre es mejor obtener el aporte nutricional directamente de la fuente.

Legumbres

Sacos de legumbres secas

Porotos, lentejas, garbanzos, no importa el tipo, las legumbres son alimentos increíblemente completos. Desde altos niveles de fibra, grasas y carbohidratos complejos que trabajan juntos para mejorar los niveles de glucosa en la sangre y disminuir el colesterol para mantener un corazón sano.

Lo que no debes consumir

Si no quieres sabotear tus esfuerzos por mantener una mejor salud debes evitar los azúcares añadidos y las bebidas energéticas. Estas últimas en particular, aumentan el riesgo de desarrollar arritmias, espasmos coronarios, infartos y la muerte. El caso del azúcar, no es necesario eliminarla, pero si controlar las cantidades.

