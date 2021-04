Un nuevo estudio determinó que los gatos, a diferencia de los perros, son capaces de recibir comida de cualquier persona, incluso de aquellos que no tratan bien a sus dueños.

El resultado de la investigación no significa que los gatos simplemente no son leales. Según el texto publicado en la revista Animal Behavior and Cognition, los resultados son un poco más complicados y se deben a la incapacidad de los animales para reconocer gestos de amabilidad entre las personas.

El estudio en los gatos

Para determinar este comportamiento, los investigadores de la Universidad de Kioto armaron escenarios falsos con 13 gatos domésticos y 26 que vivían en cafés para gatos. En estos escenarios, crearon dos personajes: un ayudante y un no ayudante.

Los dueños solicitaban ayuda para abrir una lata de comida a la persona que estaba a su lado; unos lo ayudaban, otros no, y había un tercero que actuaba de pasivo. Luego de esta interacción, cada uno de los personajes le ofrecía comida al gato y se registraban los resultados.

En los cuatro intentos que se hicieron con cada ejemplar, los gatos no mostraron preferencia ni por quién ayudaba a su dueño ni por quién no lo hacía.

Los investigadores anteriormente hicieron un experimento similar con perros, quienes sí demostraban una clara preferencia entre los “ayudantes” por sobre las personas que se negaban a ayudar a su dueño.

¿Son leales los gatos?

Simplemente decir que los gatos son egoístas, como conclusión a este estudio sería un error y un sesgo antropomórfico.

Según la investigadora del proyecto “Kinds of Intelligence” de la Universidad de Cambridge, Ali Boyle, esto se debe a que las señales sociales reconocibles para los gatos son muy diferentes a las de los humanos, incluso la de los perros.

