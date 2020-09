Mientras en distintos países del mundo trabajan en el desarrollo y aprobación de una vacuna contra el coronavirus; parte de la comunidad médica apuesta a la eficacia de los corticoides para tratar los casos graves de Covid-19, al menos hasta que se tenga un medicamento que combata al SARS-CoV-2.

El doctor Djillali Annane, jefe del servicio de medicina intensiva y reanimación del hospital Raymond Poincaré de Garches, al oeste de París, coautor de uno de los siete estudios que confirmaron la eficacia de estos medicamentos, aseguró que el uso de los corticoides supone "un giro espectacular" y permitirá "salvar vidas" tanto en los países ricos como en los pobres.

¿Tratamiento ideal?

"Este tratamiento no es solo beneficioso para los pacientes graves en reanimación, sino también para los que se hallan bajo oxígeno (...). El tratamiento puede justamente impedir que el estado de estos últimos empeore y deban ser trasladados a reanimación", precisó el doctor Annane en entrevista con la agencia de noticias AFP.

El especialista manifestó que, además, en los ensayos clínicos publicados hasta ahora, no se detectó ningún elemento preocupante sobre eventuales complicaciones y "lo mejor de la noticia es que el tratamiento no es caro".

"Cuesta entre 10 y 40 euros (11,8 y 47,3 dólares) tratar a un paciente y está disponible en todo el mundo, tanto en los países pobres como ricos. Es un tratamiento que podrá salvar vidas tanto en África y América Latina como en Nueva York, París y Tokio", enfatizó.

Funcionamiento de los corticoides

El doctor Annane explicó que la cortisona, conocido corticoide, por ejemplo, "es un medicamento que actúa para disminuir una inflamación, independientemente de su origen".

Aclaró que "los corticoides no actúan directamente sobre el coronavirus: previenen la inflamación que el virus produce o bien, si esta inflamación ya surgió, disminuye la intensidad y reduce la duración. Pero no es en absoluto un tratamiento preventivo, no hay que tomarlo si no hay síntomas".

El experto manifestó que existen varios tipos de corticoides, entre los que se ubican la dexametasona y la cortisona.



"La cortisona es una hormona natural que produce nuestro organismo. La dexametasona es una molécula de síntesis a partir de esta hormona natural. Pero hay otras moléculas: la hidrocortisona, que es natural, la metilprednisolona, la betametasona, etc", precisó.

Finalmente, apuntó: "lo importante es que el hecho de que haya varias moléculas disminuye el riesgo de escasez mundial. Si los efectos solo se lograran con la dexametasona y no con otros corticoides, habríamos temido una avalancha mundial de demandas que nos podría haber dejado sin (este corticoide en específico)".

