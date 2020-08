El ministro de Salud, Enrique Paris, informó el pasado miércoles 19 de agosto que la vacuna contra el coronavirus que adquiera el gobierno "va a ser gratuita", al igual que el proceso de inoculación con la misma.

En entrevista con Radio Infinita, Paris precisó que si bien no es partidario de que el proceso de inoculación sea obligatorio, "hay grupos de riesgos" que deben vacunarse, entre ellos los funcionarios y trabajadores de la salud, los enfermos crónicos, los niños y los adultos mayores.

"La obligación tiene que ver además con la epidemiología, tenemos que ver además cómo evoluciona el virus, a qué población azota o no. Nosotros ya hemos visto que es muy grave con los adultos mayores", enfatizó el titular de la cartera de salud al medio.

A comienzos del mes de agosto, el gobierno anunció el inicio de los ensayos en fase III de la vacuna candidata de la compañía SinoVac en nuestro país. Las pruebas está liderada por especialistas de la Universidad Católica.

Efectos del desconfinamiento

Por otra parte, el ministro Paris manifestó su preocupación por el aumento de casos de personas con la Covid-19 en la Región Metropolitana de Santiago, luego que se anunciara el desconfinamiento de algunas de sus comunas.

"La información que tengo hoy ( 19 de agosto de 2020) para la Región Metropolitana es que hay un pequeño aumento de casos, veníamos bajando y obviamente puede deberse a esas aglomeraciones que ocurrieron en el mall chino o en otros lados", precisó el ministro.

Con respecto a la situación de los contagios en el resto del país, comentó: "Me sigue preocupando Magallanes, mucho. Me sigue preocupando todavía Tarapacá y Atacama, aunque han hecho un esfuerzo importante. Valparaíso no veo que haya mejorado. Me preocupa, también, Biobío".

Recordemos que desde el pasado lunes 17 de agosto, nuevas comunas de la Región Metropolitana levantaron de manera parcial la cuarentena, como parte de la implementación del Plan Paso a Paso, estrategia gradual del gobierno chileno para hacer frente a la pandemia de acuerdo a la situación sanitaria de cada comuna o zona del país.

Santiago Centro y Estación Central fueron dos de las comunas que salieron del desconfinamiento el pasado lunes. Ahora en estas zonas se podrá circular libremente de lunes a viernes y el comercio podrá operar, pero solo con trabajadores que residan en estas comunas o cualquier otra que también se encuentre en etapa de transición.

