Alison, voluntaria de la vacuna de la Universidad de Oxford, perteneciente al grupo de adultos mayores de 55 años, aseguró que hasta el momento no ha sentido ningún efecto negativo luego de recibir la dosis del fármaco el pasado 30 de mayo.

"Todo viene funcionando bien", afirmó Alison durante una entrevista con el sitio Hakembo News.

La mujer precisó que desde que le suministraron la dosis, hasta la fecha, no ha presentado ningún efecto secundario provocado por la vacuna, la cual se espera su aprobación en las próximas semanas.

"Me han realizado nueve test y muchos exámenes de sangre y, hasta ahora, los resultados han sido negativos. No he presentando efectos secundarios relacionados al Covid-19, ni ningún síntoma como dolor o fiebre", precisó Alison desde Londres.

Resultados optimistas

La vacuna candidata de Oxford, junto a la compañía AstraZeneca, comenzó sus ensayos finales en Brasil, con estudios de alta escala en curso en el Reino Unido y Sudáfrica.

Pascal Soriot, director de AstraZeneca, sostuvo en días recientes que "el desarrollo de la vacuna está progresando bien. Hemos tenido buenos datos hasta ahora. Necesitamos mostrar la eficacia en el programa clínico, pero hasta ahora, todo bien".

Si bien es cierto que los resultados arrojados han sido optimistas y alentadores, Alison expresó que para finales de agosto le harán un nuevo chequeo para confirmar su estado de salud y su evolución con respecto a la vacuna.

"Todo viene funcionando muy bien, hay más ensayos y test haciéndose alrededor del mundo, pero hasta ahora viene funcionando bien. Obviamente quedan cosas por hacer, pero los resultados han estado muy bien", reiteró la voluntaria.

*Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

