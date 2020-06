¿Qué pasó?

Hace varios días comenzó a circular por redes sociales información sobre el riesgo de trombosis venosas en pacientes positivas al nuevo coronavirus con tratamiento o uso de anticonceptivos combinados (pastillas, parche, anillo vaginal, inyectables mensuales).

Este hecho ha generado preocupación en la población femenina chilena que usa estos métodos, bien sea para protegerse de un embarazo o por control de alguna irregularidad en su ciclo menstrual.

En entrevista con Meganoticias.cl, la doctora Andrea von Hoveling Schindler, Ginecóloga-Obstetra de la Clínica Santa María y Hospital el Carmen de Maipú, aclaró las dudas con respecto a este tema y afirmó que este riesgo es posible.

Coronavirus y trombosis

"Es un hecho que ya se ha establecido que la enfermedad por Covid-19, sobretodo en casos graves, aumenta el riesgo de trombosis. Asimismo, el uso de anticonceptivos que contengan estrógenos (la mayor parte de las pastillas, el parche, el anillo vaginal y los inyectables mensuales) aumentan en un porcentaje el riesgo de estos eventos cardiovasculares", comentó la especialista.

Dado a este factor y "pese a que aún no hay evidencia contundente al respecto, existe la posibilidad cierta de que, al darse las dos situaciones al unísono, haya un franco aumento del riesgo", aseguró la experta, tras señalar que otros métodos, como las pastillas libres de estrógenos, la inyección trimestral, los implantes y los dispositivos intrauterinos (DIU), no tiene este nivel de riesgo asociado.

Von Hoveling Schindler manifestó que si bien es cierto que esta interacción genera un grado de preocupación importante en la población femenina actualmente, sólo en casos seleccionados se recomienda suspender el anticonceptivo.

"Pacientes que requieran hospitalización o inmovilización por neumonía, por ejemplo, lo que se recomienda a nivel de sociedades científicas es a suspender el uso de los métodos que contienen estrógenos", explicó la doctora.

Asimismo, "mujeres que tienen síntomas ausentes o leves y que no tienen otros factores de riesgo cardiovascular no necesitan hacer ningún cambio. Otras con síntomas moderados, como fiebre alta persistente, debieran comunicarse con un profesional para evaluar su caso en particular".

¿Suspensión preventiva?

Al ser consultada, sobre si es prudente suspender los anticonceptivos de forma preventiva, suponiendo que es factible contagiarse de coronavirus, la doctora Von Hoveling Schindler precisó que no es necesario.

"Por ningún motivo se debería suspender el tratamiento anticonceptivo. Además de exponerse a un embarazo no deseado, la mujer corre otro tipo de riesgos por la interrupción súbita y transitoria de su método anticonceptivo", dijo.

Insistió que: "El llamado de todas las sociedades que se han pronunciado al respecto es a suspender sólo en casos plenamente justificados, por el menor tiempo posible y (siempre que se pueda) cambiar por otro método de menor riesgo".

Finalmente, la especialista recomendó que en caso de persistir las dudas sobre el tema, lo ideal es comunicarse con su tratante o con los profesionales que están ofreciendo orientación por distintos medios.

"La mayor parte de las clínicas están ofreciendo servicio de telemedicina, y en la red @ginecologas_chile estamos respondiendo dudas, por sólo nombrar algunas", apuntó.

