¿Qué pasó?

La limpieza diaria de tus anteojos no sólo es clave para el cuidado de tu visión, sino que también para que estos instrumentos cumplan su función y tengan una mayor durabilidad para los usuarios.

Así es clave brindar a los lentes mantenciones específicas para evitar rayones en los cristales, doblar sus soportes y proteger la calidad de los componentes de tus gafas.

¿Cómo realizar la adecuada limpieza de tus lentes?

Formas de limpiar los lentes hay muchas, pero los expertos en óptica recomiendan algunos procesos y productos ideales para lograr la tarea.

Para ello, es fundamental tener las manos limpias para evitar mancharlos. Así los procedimientos más utilizados son:

Agua tibia y jabón líquido

Debes colocar los lentes bajo el agua tibia con un chorro suave que limpie el polvo y cualquier otra suciedad que se pueda haber impregnado.

Tras ello, dejar caer una gota de jabón líquido o detergente neutro en cada lente y con tus dedos muy suavemente en ambos lados de los cristale, además del armazón, patillas y almohadillas para la nariz.

Luego de esta limpieza, ubica las gafas bajo el agua tibia para eliminar los restos de jabón. Todo se finaliza con el secado con un paño limpio que no tenga pelusas (ideal papel absorbente).

Uso de Toallitas húmedas

Este tipo de productos cuenta con algunas fabricadas especialmente para la limpieza lentes, que le entregan brillo a tus cristales.

Es clave no utilizar toallitas para bebé o las antibacteriales, ya que sus componentes son distintos y pueden arruinar tus anteojos.

Líquidos de limpieza especiales para lentes

Estos productos en spray o líquidos deben cubrir con unas gotas en cada cristal y con la ayuda de un paño limpio frotarlos suavemente, para el cuidado óptimo del lente.

Tras ese proceso con un paño seco y limpio termina de secar tus gafas.

Nunca se debe utilizar líquidos previstos para otro fin, ya que pueden tener sustancias grasas o corrosivas que pueden dañar el recubrimiento de los anteojos como las capas de antirreflejos.

Vinagre blanco o de manzana

Este es un producto muy utilizado en la limpieza de diferentes artefactos y en los anteojos no son la excepción.

Para su aplicación, debes mojar los lentes con agua fría bajo un chorro suave para luego, frotar con los dedos unas gotas de vinagre que permitirán aflojar las partículas de suciedad.

Por último, enjuagarlos muy bien con agua fría y procede a secarlos con un paño seco.

Con aire a presión

Esta forma es la más clásica y sencilla manera de limpiar anteojos. Para hacerlo, deberás soplar tu aliento sobre cada cristal y pasarle por encima un paño.

Sin embargo, no es la manera más adecuada, ya que al no utilizar agua, ni un producto específico no se asegura la limpieza total, junto con correr el riesgo de rayarlos al frotarlos con un paño.

Cuidados para lentes de policarbonato y lentes de sol

Los lentes de policarbonato y de sol necesitan un tratamiento especial para cuidarlos y lograr que estén siempre impecables.

Así los pasos a seguir son:

De Policarbonato

Primero humedece los lentes y luego limpialos con un paño húmedo con una puntita de pasta dental.

Frota suavemente la pasta sobre la superficie de las lentes de policarbonato con movimientos circulares.

Retira la pasta dental con una gasa o paño húmedo y enjuagarlos con abundante agua tibia.

Lentes de sol