Colegio Médico: Si no se toman las medidas, no va a haber número de camas críticas que aguante el peak

"Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas con las que yo mismo me seduje en el mes de enero se han derrumbado como castillo de naipes", expresó el ministro de Salud Jaime Mañalich sobre la situación del coronavirus en nuestro país, la cual, claramente, ha generado un colapso en el sistema sanitario en nuestro país.

Aunque el titular de la cartera de Salud aseguró que aún no se ha "llegado al dilema de la última cama", la realidad indica que el servicio está cerca de llegar al tope. "Personal médico, oxígeno, camas (...). Todo escasea", sostiene el personal médico que a diario se enfrenta con este terrible escenario.

"Ha sido correr, correr y correr, días de 24 horas y semanas de 7 días sin parar (...). Ya he estado en la situación en la que tengo que escoger entre dos pacientes para colocarle el respirador artificial", sostuvo el doctor Sebastián Ugarte, Jefe UCI Clínica Indisa.

Pero, ¿a qué se refieren los especialista con el "dilema de la última cama"?

Cuando países como España e Italia vieron venirse abajo sus sistemas de salud por la cantidad de infectados por Covid-19, los médicos frente al control de las UCI se veían en la dura decisión de priorizar. De escoger, cual de ellos, de acuerdo a su edad o estado de gravedad, podía sobrevivir al virus y tener más probabilidad de años de vida. A eso, básicamente, se refiere el término "el dilema de la última cama": elegir entre dos pacientes críticos.

"Ya he estado en la situación en la que tengo que escoger entre dos pacientes y uno tiene que ir a un ventilador", sostuvo el doctor Yuc Kong, urgenciólogo de la U.Chile, tras lamentar: "uno estudia para ser médico, no para ser un verdugo (...). Lo más triste es que cuando el paciente ingresa a la urgencia, sabemos que la familia no lo va a ver más y no lo va a tocar más".

Al respecto, los médicos europeos, por ejemplo, explican que en más de una oportunidad y con todo el peso ético que eso conlleva, tuvieron que escoger entre un paciente joven, que respondería más rápido a la terapia, por encima de una persona de la tercera edad, cuya recuperación es más complicada.

Falta de camas e insumos

El doctor Juan Kehr, director del Hospital El Carmen de Maipú, describió la compleja situación de la falta de oxígeno, camas y otros insumos para asegurar la vida de los contagiados con el virus.

"Hemos estado prácticamente todos los días al límite de nuestras capacidades. Hoy día, por ejemplo, tenemos un sólo ventilador artificial disponible y están llegando pacientes más graves con mucho requerimiento de oxígeno. El consumo de oxígeno en este hospital ha aumentado al doble", declaró el doctor.

Ver cobertura completa