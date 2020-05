View this post on Instagram

¡Chile se une a la cruzada por encontrar una vacuna contra el #coronavirus! 💉 La doctora nacional, Susana Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia de la Pontificia Universidad Católica, habló con #Meganoticias sobre los trabajos que se están haciendo para hallar la cura. “Tenemos un equipo de investigación que tuvo experiencia en el desarrollo de la vacuna del virus sincicial, virus también respiratorio. Utilizando esa plataforma y el equipo de investigación, el grupo comenzó a evaluar la posibilidad de desarrollar la vacuna”, sentenció. Agregó que “durante los primeros meses de este año se gestionó el diseño, la formulación general de la vacuna y los estudios preclínicos. ¿Que significa esto? Determinar si este mecanismo de inmunización es capaz de inducir una respuesta inmune que podría proteger contra el virus y la enfermedad”. La doctora no se quedó ahí y expuso que “la investigación aún no incluye pruebas en humanos. La investigación preclínica lleva grupos colaborativos de científicos de todas las especialidades... Antes de cualquier cosa se deben cumplir etapas con mucha regularidad, antes de pasar siquiera a la etapa clínica”. Sin duda un gran avance 👏