¿Qué pasó?

Si bien es cierto que informes preliminares anunciaban esta situación, una investigación reciente confirmó que, en efecto, hay una reducción en la emisión de dióxido de carbono (CO2) en el mundo, debido a las medidas de confinamiento tomadas producto a la pandemia por el nuevo coronavirus.

De acuerdo a una publicación en la revista Nature Climate Change, la reducción diaria global de emisiones de CO2 alcanzó el pasado 7 de abril un 17%, en comparación con la media de 2019. La estimación es que ese día se expulsaron a la atmósfera 17 millones de toneladas menos respecto al año anterior.

"En su punto máximo, las emisiones en países individuales disminuyeron en un 26% en promedio", destacó el informe de la investigación.

¿Buena noticia?

"Las emisiones cayeron de media entre un 20% y un 30% tanto en los países desarrollados como en los que están en desarrollo. Pero, como no cayeron todas al mismo tiempo, eso genera una caída máxima global que es ligeramente menor", explicó Joeri Rogel, investigador del Imperial College.

Sin embargo, y aunque parezca una noticia alentadora, los científicos advierten que la disminución de los niveles de contaminación debido a la crisis sanitaria no es una buena noticia; pues el efecto no se notará a mediano plazo y no servirá para mitigar el cambio climático.

"Nada de esto es una buena noticia para nadie. Es el síntoma de una disrupción económica masiva causada por la pandemia y las medidas tomadas para contenerla", señaló Rogel, quien, vale acotar, no participó en el estudio.

El experto apuntó que, de hecho, el estudio concluye con la advertencia de que "varios indicadores señalan a un rebote con una trayectoria de emisiones incluso mayor".

Disminuciones temporales

Por su parte, la investigadora Corinne Le Quéré, de la Universidad de Anglia del Este (Reino Unido) y encargada del estudio manifestó que "es probable que estas disminuciones extremas sean temporales, ya que no reflejan los cambios estructurales en los sistemas económicos, de transporte o de energía. El modo en que los líderes mundiales consideren el cambio climático para planificar sus respuestas económicas al Covid-19 influirá en las trayectorias de las emisiones mundiales de CO2 durante las próximas décadas".