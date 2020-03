Así gritaba Speedy Gonzáles, “el ratón más veloz de todo México”, al correr.

Es la primera vez que se celebraron estos premios y fueron votados sólo por el mercado y la audiencia mexicana. Estuvieron basados 100% en data generada por los usuarios en el país de Speedy.

Por ahí va la dirección de nuestro tema de hoy.

Los votos cuentan sólo cuando un usuario en México le da play a una canción, agrega una “rola” a un playlist, comparte un playlist, etc.

De hecho, existió, por ejemplo, la categoría “Artista Regional Mexicano Más Escuchado”. O, "Artista de México Más Escuchado En El Mundo".

La ceremonia tuvo lugar en El Auditorio Nacional del D.F.

NADA CONTRA MÉXICO, WEY, ¿EH? Todo lo contrario. Tuve el placer de pasar una muy pequeña temporada en el Distrito Federal y es fascinante. Esas calles, esa gente, ese olor, ese acento, ese delirio, ese peligro, ese acuerdo de paz en los restos de una civilización que aún se investiga.

No es para hablar de mí, pero he vivido en otros países y si tuviese que elegir un destino para radicarme, sería allá. Gustoso. Como simple mortal. Vivir mi vida sencilla. Pero allá.

La ciudad con más Museos del mundo.

Y bueno, entre los invitados y presentadores se encontró a Julieta Venegas, Nicki Nicole, Bad Bunny; y, Cazzu, Christian Nodal, Daniella Spalla, Los Ángeles Azules, Piso 21, Silvana Estrada, Aislinn Derbez, Camilo, La Bala, Danna Paola, Alemán, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Franco Escamilla, Luisito Comunica.

Ahí radica el problemilla.

No conocemos a ninguno de estos chiquillos. Está muy hermética la cosa.

Spotify es, sin duda, la plataforma de streaming musical más importante del momento. Mundial. La con más adeptos. Usuarios. Un trabajo que ya cumple 10 años.

¿Es tan grande el mercado mexicano que el resto del mundo se queda sin pan?

Digo, puede ser una buena decisión hacerlo en Sudamérica —ante los ojos del resto del mundo—.

Lo malo es que, tanto aquí, como en Berlín o Tokio, estamos completamente desorientados con estos nominados e invitados.

Recordemos que Lana del Rey ni conocía a Bad Bunny y que, éste, al pedirle una colaboración, un dueto, ella le dio un seco y marchito “NO” y lo bloqueó.

Se entiende que el DJ de Electrónica del momento en Berlín tampoco se conoce acá, ni Lana del Rey tampoco lo hace, y Bad Bunny, menos. (¡Kassem Mosse está bueno!).

No se puede abarcar un gama mundial. A menos que sea, Beyoncé.

Pero supongo que la idea es reunirnos. Esto no lo logró. Por eso se ha hablado tan poco de los premios.

No digo que estén destinandos al fracaso. Me gusta pensar todo lo contrario. Me da la espina que estos premios, eventualmente, podrían convertirse en un reconocimiento y evento sobresaliente.

Spotify se convirtió desde el año pasado, por vez primera, en una plataforma rentable.

El 2004 Katy Perry generó 196 millones de reproducciones, lo que se tradujo en 1.2 millones. Ariana Grande se anotó con 165 millones de escuchas, dándole US$ 990 mil. No parece tanto para estos niveles de fama, pensando que se trata de un año completo de clicks, pero también recordemos que tienen más de una canción. Vamos sumando los morlacos.

Mi humilde opinión es que debieran apuntar a un evento masivo desde ahora.

Ellos fueron los afortunados, en el momento indicado y/o azaroso, después de la mala suerte o fracaso, derechamente, de MySpace, por ejemplo. El dificultoso crecimiento de SoundCloud, Deezer, Apple Music y Last.fm. Y el “veremos cómo les va” a Drooble, Tidal y el nuevo coleteo de Napster.

AHORA. Si tanto hablamos de Sudamérica, debemos analizar y no olvidar que —quizás, solamente dejando al mercado argentino de lado o gran parte de él— todos quieren radicarse en México. Los músicos, digo.

Los que quieren una vida sencilla, esos, prefieren Barcelona, Palermo Soho, Aruba.

Los Bunkers son ídolos allá, Weichafe, Dënver, Koko Stambuk, María Colores, Ana Tijoux, Francisca Valenzuela, Javiera Mena o Gepe, son, por nombrar algunos de los más conocidos e interesados en pararse en el escenario mexicano, pelo al viento.

También están los chilenos El Viaje de Seth, Fakuta, Paz Quintanilla y Mariel Mariel que han querido probar suerte.

Ni hablar de Mon Laferte. El actual ejemplo del triunfo, por excelencia.

Así como en los noventa compraron sus boletos, La ley, Lucybell, Kudai y Los Tres.

Las cifras monetarias no deslumbran tanto como uno pensaría, ni distan mucho de nuestra escena. Pero si te va generosamente, tienes suerte y pasas a ser alguien dentro de la escena de Tenochtitlán, desde ahí se pueden conquistar territorios y regiones completas.

Babasónicos, Caramelos de Cianuro y, bueno, Los Outsaiders, Tourista, Al Ritmo De La Basura, Vox Fractal, y no vamos a empezar a tirar una lista enorme de bandas que tampoco se conocen acá —que sería el mismo juego— han hecho las maletas.

Ahí se encuentra el dilema y ejercicio al que se apunta. La paradoja. ¿Cómo llegamos a todos?

Pero, ¿debemos sectorizar o difundir? Yo, tímidamente, por enésima vez, creo en el proyecto bolivariano. Que no es lo mismo con lo que se llenaron la boca Los Jaivas ni Neruda.

Latinoamérica, una.

A fin de cuentas, en México, le dan click a:

Además, en muchos casos, se habla de una necesidad inherente, mexicana, de buscar nuevos artistas. No es en vano que Fito Páez, por ejemplo, sea también ídolo allá. Que las canciones de Los Auténticos Decadentes suenen en los estadios.

Es México, wey. El mercado de habla hispana más importante después de España. Y la música en español allá suena fuerte. Es un mercado muy competitivo donde los chilenos gustan mucho.

¿Qué pasó con los premios? Bastantes pocas sorpresas.

Bad Bunny arrasó en cinco categorías. Incluyendo el más importante: "Artista Spotify Del Año".

La "Artista Más Escuchada" fue Karol G. Superando incluso a Billie Eilish, Shakira y Ariana Grande.

El "Artista Más Escuchado En el Mundo" es Reik.

El "Artista De Rock En Español Más Escuchado" es Zoé. Pasando por arriba de mis queridos Caifanes, e incluso de Café Tacvba.

Esta es una novedad: "Artista Con Más Canciones Top 200": José José. "El Principe".

Dato: "Artista de México Más Escuchado En México": Luis Miguel. Igual que "Artista Más Escuchado Entre Usuarios De 30 a 40". Mientras la más escucha en ese mismo rango etario es Shakira.

Los adolescentes prefieren a Billie Eilish y, de nuevo, Bad Bunny. Una cuestión seria y aterradora.

La "Canción Del Verano" es «Callaíta» y Mon Laferte no tuvo premio. Estaba junto a Natalia Lafourcade y Gloria Trevi, el premiado se lo llevó Ha*Ash, que no tenía idea quién era hasta hace un rato que la escuché.

Lo hermoso de estos premios es que se apegan a cifras exactas y no a percepciones personales y subjetivas.