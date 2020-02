Yo creo en el amor, en el amor a primer oído.

Ayer se cumplieron 50 años del lanzamiento del homónimo y primer disco de Black Sabbath (1970). Por lo que andan hablando, por ahí, que el Heavy metal cumpliría media década.

Yo no sé qué era cuando lo escuché por primera vez —tenía 10 años, en el auto de mi padre, eso es seguro—, pero era una masa. Debe haber sido la tercera vez que sentí las mariposas esas en la guata.

Nada que hacer. Así es la vida. Uno no elige a quién ama. Jimi Hendrix, Los Prisioneros, Soda Stereo, Tracy Chapman, ya no eran tema. Debía focalizarme.

La discusión sobre quién fue realmente quien inició este estilo es eterna. Es una polémica que no acaba, ni acabará. Cada uno tiene su bandera.

Alguno aluden a las raíces, Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Butterfly, The Stooges.

Incluso podríamos ir más atrás. The Who (1965), MC5 (1966), Grateful Dead (1967).

Hay algunas luces que debemos encender. El término Heavy metal, nació en ese contexto histórico a modo de definir un estilo más “heavy” que todo lo anterior. Que el Hard rock, particularmente.

O sea: Blues, Rock and Roll, Hard rock, Heavy metal. Esa es una breve línea de tiempo que podemos hacer.

Hoy, Heavy metal es un estilo aparte y hay mil subgéneros derivados de él. Es el estilo con más subgéneros junto con la electrónica.

Decir heavy metal, del tradicional, apunta a ciertos recursos, cierta estética, cierta estructura. Así como lo hace el Death metal, Black metal, Thrash metal, Doom Metal, Metalcore, Avant-garde Metal, Alternative metal, y así, cada uno, a su vez, con más subgéneros dentro de sí mismos, también tienen su propia línea estético/musical.

Es 100% cierto —y lo que nos convoca— que Black Sabbath fueron los primeros en sacar el sonido más pesado de todos. ¡Y sonaba tan moderno para ser del 70! Recordemos que por esos tiempos dominaba el Flower power, el Folk, y la cultura Hippie.

El mismo año, 1970, Black Sabbath sacó su primer single y video clip.

¡Para que sepa el longi que escupió a Hetfield al hacer el clip de «One» —y “venderse"— el año 89!

Esos riffs no se habían escuchado antes. Era un cachetazo feroz. Un cachetazo exquisito.

Cambios de velocidad, gritos desesperados pidiendo ayuda a Dios, acordes sostenidos, una afinación, aunque fuese leve, en tonos más bajos y el uso de tritonos hacían de todo esto un sonido muy oscuro y denso. Pesadísimo.

La chusma no tardó en tildarlos de "satánicos", como dicen. La chusma no sabe diferenciar. Sólo replican e imitan lo que escuchan. Y lo difunden, más encima.

El año anterior al estreno de Black Sabbath, el 69, lanzó su primer disco «Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls» la banda Coven. Si bien se ajusta más al Hard rock, su imaginería e ideología es bastante explícita. Ozzy y Tommy Iommi, se colgaban clásicas cruces latinas.

De hecho, ya no hay dudas que de aquí nació Black Sabbath.

El bajista de Coven, Michael Gregory Osborne, se apodaba “Oz” Osborne, y el primer tema del disco de Coven se llama «Black Sabbath».

Por otro lado, un largo paréntesis, con la intención de desmitificar, y que quede claro de una vez por todas, es el tema sobre la señal y emblema del Metal, cuestión con la que me tienen cansado.

Más allá del ejercicio que podríamos hacer de tirarle flores a la banda más importante para todo el mundo mundial del Metal.

Dale que dale con que Dio engendró los horns, además de ser un símbolo supersticioso en Italia y de defensa en el Budismo e Hinduismo. Él los popularizó el 79, cuando entró a Black Sabbath, que es bastante distinto.

Ya podemos ver cómo se manifiestan el año 69 en Coven. En clara y directa relación con el satanismo y el ocultismo. Pero su música no era pesada. Oscura, pero no pesada.

Fue tanto el escándalo de la fanaticada religiosa dueña de la verdad, que el disco tuvo que salir volando del mercado. Ozzy siempre fue un tipo más de paz.

Los que no saben, se lo atribuyen a Ronnie James Dio (Q.E.P.D.).

Y los pasteles de siempre, como Gene Simmons de Kiss, que no sé de dónde han sacado este derivado. Parece un Spider-Man.

Eso significa «te amo» en lenguaje sordomudo.

Otros, más desafortunados, apelan a que John Lennon lo hizo primero. Pero podemos ver que, claramente, tiene el pulgar extendido.

Sin Black Sabbath probablemente no existirían Judas Priest, Iron Maiden, Slayer, Metallica, Venom, Death, Fear Factory, Type O Negative ni Sepultura u Opeth, por nombrar los más conocidos.

Incluso ni Nirvana ni los Smashing Pumpkins. Ni hablar del Doom Metal, una rama del Metal que se caracteriza por ser lento y pesado. Nada de velocidad. El Metal no tiene que ver como se suele pensar, con la velocidad.

Guarda relación, como en la física, con el peso y la densidad.

Todos citan a los Sabbath como principal influencia. Es un clásico que todos amamos.

¿Y cómo no hacerlo? Con esa guitarra y esa distorsión. Riffs tan sencillos, que nadie imaginaba que podían producir esa ilusión. El estilo de Geezer Butler, usando el bajo como instrumento de percusión, que después Cliff Burton llevó a la perfección. Y una versión lenta y sombría de Keith Moon con tanto tomb que pasaba como un mantra. Hipnótico. Y la voz de Ozzy, sin ningún talento, pero tanto, tanto sentimiento.

Juntos, hicieron, con esa mezcla insospechada, una de las bandas más importantes de la Historia de la Música.

Y así es la Historia del Arte. Repetición, reproducción, imitación, innovación. Todo partió, seguramente, cuando un cavernícola comenzó a chocar una piedra con otra. Y llegamos a Chet Baker.

Y bueno, da para un libro, pero está ideal para los enamorados. Pero los enamorados de la música.

San Valentín es una festividad cristiana. Así que yo por lo menos, no estoy.

PS. Otros discos que cumplen 50 años el 2020 son:

— Led Zeppelin – ‘Led Zeppelin III’

— The Velvet Underground – ‘Loaded’

— Van Morrison – ‘Moondance’

— The Stooges – ‘Fun House’

— Pink Floyd – ‘Atom Heart Mother’

— The Doors – ‘Morrison Hotel’

— Elton John – ‘Elton John’

— David Bowie – ‘The Man Who Sold The World’

PS. 2 Otros discos que cumplen 40 años el 2020 son:

— AC/DC – ‘Back in Black’

— U2 – ‘Boy’

— Ramones – ‘End of the Century’

— The Police – ‘Zenyatta Mondatta’

— Motörhead – ‘Ace of Spades’

— Judas Priest – ‘British Steel’

— The Cure – ‘Boys Don’t Cry’

— The Clash – ‘Sandinista!’

PS. 3 Otros discos que cumplen 30 años el 2020 son:

— Cannibal Corpse - ‘Eaten Back To Life’

— Social Distortion – ‘Social Distortion’

— Pixies – ‘Bossanova’

— Sonic Youth - ‘Goo’

— INXS – ‘X’

— Fleetwood Mac – ‘Behind the Mask’

— Slayer - ‘Seasons In The Abyss’

— Depeche Mode - ‘Violator’

PS. 4 Otros discos que cumplen 20 años el 2020 son:

— Deftones - ‘White Pony’

— Opeth - ‘My Arms, Your Hearse’

— Eminem - ‘The Marshall Mathers LP’

— Madonna - ‘Music’

— A Perrfect Circle - ‘Mer De Noms’

— Spice Girls - ‘Forever’

— Borknagar - ‘Quintessence’

— Britney Spears - ‘Oops!… I Did It Again’

PS. 5 Otros discos que cumplen 10 años el 2020 son:

— Arcade Fire – ‘The Suburbs’

— Hole – ‘Nobody’s Daughter’

— Kings of Leon – ‘Come Around Sundown’

— Atheist - ‘Jupiter’

— Weezer – ‘Hurley’

— MGMT – ‘Congratulations’

— Nails – ‘Unsilent Death’

— At the Drive-In - ‘Relationship of Command’

PS. 6 ¡La vida, en verdad, es muy corta!