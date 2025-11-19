Muere uno de los personajes más longevos de "Los Simpson": Hizo su debut en la segunda temporada

19 nov. 2025 - 16:31 hrs.

Una trágica noticia azotó esta semana a los fanáticos de Los Simpson, luego de que en el séptimo episodio de la temporada 37 falleciera uno de los personajes más longevos de la icónica serie, que sigue causando furor en Chile y varias partes del mundo.

¿Quién es el personaje que murió en Los Simpson?

Se trata de Alice Glick, organista de la Primera Iglesia de Springfield, quien en el reciente capítulo se desplomó sobre su órgano de manera repentina.

Esta se trató de la segunda muerte de la señora Glick, considerando que había sido presuntamente asesinada por una foca robot rebelde en la temporada 23. Luego, apareció viva en forma de fantasma, lo que provocó la alegría de más de un fanático.

La muerte de ahora es definitiva

Tim Long, director ejecutivo de Los Simpson, confirmó que esta fue la despedida definitiva de la señora Glick, que debutó en la famosa serie en la segunda temporada, en el capítulo "Tres hombres y un cómic".

La muerte de la señora Glick / FOX

"En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la hermosa música que creó... Pero en otro sentido, más importante, sí, está muerta y enterrada", afirmó Long, según lo informado por E! News.

Esta no es la única muerte reciente en la serie, puesto que en la temporada 35 ocurrió lo mismo con Larry "El Borracho" Dalrymple, lo que generó un profundo pesar en los televidentes.

Todo sobre Series