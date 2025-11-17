"Seguimos adelante": La reacción de Felipe Vidal tras perder las elecciones parlamentarias y quedar fuera de la Cámara

17 nov. 2025 - 22:08 hrs.

En el largo listado de famosos que no lograron llegar al Congreso, se encuentra el periodista Felipe Vidal. El comentarista de farándula, independiente en cupo del partido Evópoli, quería representar a los vecinos del distrito 9, compuesto por las comunas de Cerro Navia, Recoleta, Huechuraba, Quinta Normal, Lo Prado, Independencia, Conchalí y Renca.

Vidal, quien dejó su trabajo en un programa de espectáculos de forma exclusiva para dedicarse a su carrera política, logró convencer a poco más de 15 mil electores, los que no fueron suficientes para llevarlo al hemiciclo.

El mensaje de Felipe tras perder la elección

Felipe subió a su cuenta de Instagram un video en horas de la tarde de este lunes 17 de noviembre, en el que agradece a quienes lo apoyaron a él durante los comicios.

"Pasaba por acá solo para agradecerle a todas las personas que confiaron en el proyecto que yo presenté como candidato a diputado por el gran distrito 9, por el apoyo. Lamentablemente, no se logró el objetivo, pero agradezco mucho, de verdad, esos más de 15 mil votos que me entregaron en las urnas", indicó.

Felipe Vidal en tiempo de campaña

En la descripción, el periodista escribió que si bien no llegó a la Cámara, "sí construimos un camino lleno de trabajo honesto, cariño y mucho corazón. Hoy cerramos esta etapa con humildad y la convicción de que nada de esto fue en vano".

"Seguimos adelante, con los pies en la calle y el corazón bien puesto. Viva Chile", agregó Felipe, recibiendo mensajes de apoyo en el video de quienes lo invitaron a no bajar los brazos en su sueño de ser diputado.

Todo sobre Famosos chilenos