A tres años de su separación con Cristián de la Fuente: La reveladora actualización de Angélica Castro sobre su vida amorosa

En septiembre de 2022 se viralizó desde México un video que evidenciaba una infidelidad de Cristián de la Fuente hacia su entonces esposa, Angélica Castro. Las imágenes provocaron el quiebre de uno de los matrimonios más estables del espectáculo nacional.

Tres años después de aquel episodio, el actor chileno rehizo su vida amorosa junto a la ingeniera Gabriela Bravo. En el caso de Angélica, en cambio, poco se sabía sobre su situación sentimental, pues se ha mantenido enfocada en sus proyectos profesionales.

La reveladora actualización de Angélica Castro sobre su vida amorosa

En enero pasado, la exmodelo fue vinculada con otro actor de la televisión local: Damián Bodenhöfer, con quien fue fotografiada en el sur de Chile. No obstante, la relación nunca ha sido confirmada por ninguno de los dos.

En el marco del lanzamiento del programa "Mi segundo tiempo", conducido por Angélica Castro y Leonor Varela, la comunicadora conversó con Página 7 sobre su presente, entregando una reveladora actualización sobre su vida amorosa.

En ese contexto, destacó su satisfacción al liderar un espacio orientado a mujeres, donde se abordan temáticas como el cuerpo, la sexualidad, el trabajo y el amor. "Estoy muy contenta y muy enfocada en este proyecto", afirmó.

Más adelante, aunque sin profundizar en el tema sentimental, agregó: "Mi foco está acá y en disfrutar al máximo la vida, mi soltería. Me parece muy bien", con lo que zanjó las dudas respecto al estado actual de su corazón.

Días atrás, Cristián de la Fuente se refirió a la relación que mantiene con su expareja en el pódcast "Más que titulares", donde remarcó que "ese cariño existe y siempre va a existir cuando tienes una hija. Tú no puedes odiar a alguien que amaste, pero también llega el momento que uno tiene que sanar".

