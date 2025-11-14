¡Ya hay fecha! Conoce cuándo se dará a conocer el line-up del Festival de Viña del Mar 2026

14 nov. 2025 - 12:51 hrs.

Se acaba el misterio. Este viernes 21 de noviembre se revelarán a los artistas confirmados que se presentarán en las seis noches del Festival de Viña del Mar 2026, organizado por Mega, y animado por los destacados Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Al igual que el año 2024, nuestro canal prepara un programa especial para anunciar los números artísticos que pisarán la Quinta Vergara el próximo mes de febrero.

¿Cuándo se da a conocer el line-up de Viña 2026?

Este viernes 21 de noviembre, Mega transmitirá el Line-Up Viña 2026, el que comenzará inmediatamente después de Meganoticias Prime. Puedes seguir la transmisión en vivo a través de señal abierta o en Mega.cl en su señal en vivo.

La conducción estará a cargo de José Antonio Neme, quien en la versión pasada del certamen cumplió labores como coanimador de la competencia folclórica y estuvo tarde a tarde con el programa satélite Viva Viña para desmenuzar los pormenores del backstage.

No te pierdas el detalle a detalle de la próxima versión del festival latino más importante del mundo, este 21 de noviembre por las pantallas de Mega.

