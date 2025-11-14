"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" de Bad Bunny se lleva el Grammy Latino al álbum del año

14 nov. 2025 - 01:56 hrs.

Bad Bunny con su "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" se alzó con el Grammy Latino al álbum del año este jueves en Las Vegas en la 26ª edición de la fiesta más importante de la música en español y portugués.

El reguetonero puertorriqueño se llevó el gramófono más codiciado de la noche por el que también competían Alejandro Sanz, Carín León, Ca7riel & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Joaquina, Liniker, Natalia Lafourcade, Rauw Alejandro y Vicente García.

"Gracias a todas las personas que trabajaron en este álbum, son muchos y los llevo a todos en mi corazón", dijo Benito Antonio Martínez Ocasio al aceptar su galardón.

Premio dedicado a "los niños y jóvenes de Latinoamérica"

Bad Bunny, que dada la arremetida migratoria del presidente Donald Trump declinó a incluir a Estados Unidos en su gira mundial que arranca este mes, dedicó su premio este jueves a "todos los niños y jóvenes de Latinoamérica".

AFP

"No importa de donde vengan, no olviden de donde vienen", dijo el "conejo malo", que desató pasiones en Estados Unidos al ser elegido para cantar en el medio tiempo de la Liga de Fútbol Americano en febrero, uno de los espacios más importantes de la escena musical de ese país.

"Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogimos la música", agregó el artista.

Bad Bunny completó su placar con premios a Mejor álbum de música urbana, Mejor canción urbana, Mejor fusión/interpretación urbana y Mejor interpretación de reguetón.

