Bizarrap regresa a lo grande con sesión junto a Daddy Yankee: Esta es la hora de estreno en Chile

05 nov. 2025 - 08:40 hrs.

El productor Bizarrap sorprendió a sus seguidores al anunciar este martes una nueva colaboración junto al ícono del reguetón Daddy Yankee. Esta unión marca el esperado regreso del argentino tras casi un año sin novedades musicales.

La entrega ha sido bautizada como “BZRP Music Session #0/66”, un título que ha generado curiosidad entre fans, debido a su numeración inusual. La sesión promete abrir una nueva fase en la trayectoria de Bizarrap, con múltiples especulaciones sobre su futuro tras dejar pistas en sus redes sociales.

¿El regreso de Daddy Yankee?

El anuncio se realizó mediante una publicación en redes, donde ambos artistas aparecen juntos en el estudio, levantando especulaciones tanto por el récord de la colaboración como por su impacto. La llegada de Daddy Yankee además ha generado rumores sobre un posible regreso a la música urbana del reggaetonero, quien actualmente tiene una carrera apegada a la religión.

El lanzamiento está programado para esta noche, lo que ha encendido las redes sociales con miles de reacciones y comentarios de entusiasmo. Según reportes, se dará a conocer de forma oficial en plataformas digitales y será acompañado por contenido adicional para los seguidores.

Los fans esperan no sólo el tema, sino también el vídeo que posiblemente lo acompañe, siguiendo la tradición de ambas figuras de lanzar producciones visuales de gran impacto.

¿A qué hora se podrá ver en Chile?

En Chile la canción estará disponible a partir de las 21:00 horas de este miércoles, momento en que las plataformas digitales habilitarán la reproducción para todo el país.

