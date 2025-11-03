El duro revés inmobiliario de Marc Anthony: Perdió millones de dólares tras rematar su lujoso departamento en Miami

03 nov. 2025 - 16:14 hrs.

Paralelamente a su exitosa carrera musical, Marc Anthony ha incursionado en el negocio inmobiliario, apostando por la compra y venta de lujosas propiedades. Sin embargo, no todos sus movimientos han resultado favorables: recientemente, el artista enfrentó un duro revés financiero.

Cuatro años después de haber adquirido un departamento en la exclusiva torre One Thousand Museum por 11 millones de dólares en 2021, el músico cerró su venta por apenas 8,6 millones, lo que representa una pérdida de alrededor de 2,4 millones.

El lujoso apartamento de Marc Anthony que le causó millonarias pérdidas

La propiedad, ubicada en pleno centro de Miami en Biscayne Boulevard, tiene 8.400 pies cuadrados (aproximadamente 780 m²), consta de cinco dormitorios y seis baños, y cuenta con ventanales de techo a suelo que ofrecen impresionantes vistas desde la Bahía de Biscayne hasta el océano Atlántico.

En el sitio Zillow describen el inmueble como "la máxima expresión de la vida urbana sofisticada", destacando que "su diseño de concepto abierto es ideal para recibir invitados, con una amplia sala de estar, un comedor formal y una cocina de vanguardia equipada con gabinetes italianos a medida, electrodomésticos de alta gama y una gran isla con barra desayunadora".

El lujoso apartamento que vendió Marc Anthony/Zillow

El edificio, diseñado por la fallecida arquitecta Zaha Hadid y finalizado en 2019, destaca por su estilo vanguardista y sus servicios de primer nivel —como helipuerto privado, piscina en la azotea y un exclusivo spa—, aunque ni siquiera esas características han garantizado que sus inversionistas estén libres de pérdidas.

Varios factores explicarían el traspié del "rey de la salsa". Uno de los principales es el complejo escenario que enfrenta actualmente el mercado de condominios en Miami. Según explicó el agente local Joel Lusky, citado por The Wall Street Journal, "el inventario supera la demanda".

Lo anterior ha derivado en que la constante aparición de nuevos proyectos siga incrementando la oferta, lo que a su vez ha ejercido presión a la baja sobre los precios del sector inmobiliario.

