El hilarante disfraz de Demi Lovato para Halloween que sacó aplausos: Se inspiró en un meme de sí misma

La cantante estadounidense Demi Lovato está causando sensación en las redes sociales tras revelar su disfraz de Halloween. A diferencia de las típicas selecciones de disfraces de celebridades, Lovato decidió homenajear a Poot Lovato, un personaje ficticio que ha permanecido en la memoria colectiva de internet durante más de una década.

Lo que hace particularmente hilarante la elección es que Lovato se disfrazó de su propia “hermana gemela ficticia”, un meme digital que ha adquirido estatus de icono en redes sociales.

El origen de Poot Lovato

Para comprender la relevancia del disfraz de Lovato, es necesario retroceder en el tiempo hasta 2014, año en que Poot Lovato originalmente surgió durante la presentación de Demi Lovato en el Royal Variety Performance.

Un fan captó a la cantante en una fotografía desprevenida y decidió editarla de manera satírica, alterando la imagen para hacerla parecer que Lovato tenía una cabeza significativamente más ancha de lo usual, con un aspecto parcialmente rasurado.

La edición fue amplificada por la sobreexposición de colores y brillo, creando una versión distorsionada que rápidamente capturó la atención de la comunidad online.

La imagen editada fue publicada en Tumblr por un usuario que acompañó la foto con un relato ficticio que decía: “La hermana gemela de Demi. Estuvo encerrada en un sótano toda su vida. Esta foto fue tomada la primera vez que salió. Se llama Poot”.

Demi celebra Halloween con disfraz de Poot

Lovato decidió homenajear el meme compartiendo una serie de fotografías donde aparece completamente caracterizada y maquillada para asemejarse a como la comunidad de internet imaginaba a Poot Lovato.

En su publicación en Instagram, la cantante escribió con tono humorístico: “¡Feliz Halloween y feliz semana! He estado tan encerrada en esta época que pensé en dejar salir a pootlovato”.

El disfraz de Lovato no tardó en convertirse en tendencia en Instagram y otras plataformas, generando miles de comentarios de seguidores y usuarios que expresaron su sorpresa y diversión ante la iniciativa.

Algunos de los comentarios más destacados incluyen: “Estoy llorando” (acompañado de emojis riendo), “No estoy creyendo lo que estoy viendo”, “Y así, sin más, ganaste en Halloween”, “Icónico”, “Liberen a Poot”, “Jajaja es una diva”, entre muchos otros que provocaron carcajadas entre la comunidad digital.

