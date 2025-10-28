El emotivo mensaje de despedida de José Antonio Neme a Héctor Noguera: "Un hombre increíble"

28 oct. 2025 - 10:05 hrs.

Tras darse a conocer que atravesaba un delicado momento de salud, este martes 28 de octubre se confirmó el fallecimiento del destacado actor Héctor "Tito" Noguera, considerado una de las figuras más emblemáticas del teatro y la televisión chilena.

El intérprete, de 88 años, quien en 2025 fue catalogado por Cadem como el mejor actor chileno, fue despedido en la edición de esta mañana del matinal "Mucho Gusto", donde el periodista José Antonio Neme le dedicó emotivas palabras.

El emotivo mensaje de despedida de José Antonio Neme a Héctor Noguera

El comunicador interrumpió un despacho policial para informar la triste noticia: "Como equipo, como canal, como ciudadanos también, queremos comunicar el fallecimiento del actor Héctor Noguera, que formaba parte del Área Dramática de nuestro canal en la última etapa de su carrera", afirmó.

"88 años dedicados básicamente al desarrollo de la cultura y las artes en el país. Era un hombre que se mantenía tremendamente activo hasta la semana pasada, porque además tenía un personaje abierto en la teleserie "Aguas de Oro". Un trabajador de las tablas y de la cámara, un hombre increíble", agregó.

José Antonio también compartió su experiencia personal con el actor: "Lo conocí bastante dentro de este medio y de esta industria, un hombre excepcional".

Además, José Antonio aprovechó la ocasión para enviar un sentido mensaje a la familia del actor: "Quiero mandarle, en mi nombre y en el de todo el equipo de Mucho Gusto, y me atrevo a decir también en el del canal completo, una sentida condolencia a la familia de Héctor Noguera, su mujer Claudia Berger, a sus hijos, a sus amigos. Ha sido un año duro para el teatro chileno", expresó con emoción.

Finalmente, destacó que, aunque la partida del artista "genera una profunda angustia", Noguera deja "un legado brutal, como pocos en la historia".

Recordó también su lado más humano y cercano: "Era un hombre que durante su juventud fue muy deportista, practicaba yoga, tenía una relación muy exquisita con su cuerpo, que además es una herramienta fundamental para los actores, muy sabio. Era cosa de sentarse a hablar con él tres minutos en el patio…".

