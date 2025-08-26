Daniel Fuenzalida aborda el fin de su relación laboral y amistosa con Rosario Bravo: "Creo que sigo dañado"

26 ag. 2025 - 16:42 hrs.

El locutor radial Daniel "Huevo" Fuenzalida nuevamente abordó el quiebre de su amistad con Rosario Bravo, su exsocia del pódcast "¿Cómo están los weones?", con quien ya no tiene comunicación luego que se conociera que él registró la marca a su nombre.

Esto marcó el quiebre entre ambos y para Daniel, es una situación que le afecta no solo en cuanto a lo laboral, sino que por sobre todo en lo personal. Así lo reconoció en una reciente conversación que tuvo con la periodista Javiera Quiroga.

"Queda un luto"

"Se perdió una amistad y eso es lo que más duele. Duele, porque soy un gallo muy de hacer vínculos con las personas que yo confío y que confían en mí, para mí siempre lo importante, siempre son las relaciones humanas, más allá del éxito del programa", aseveró.

Continuando esta línea, dijo que "cuando yo me entrego a alguien me entrego de verdad y también espero lo mismo de las otras personas. Entonces, más allá de lo que se diga, yo todavía creo que sigo dañado, dañado por mí, por haber construido algo en términos de amistad y que se haya acabado".

Rosario y Daniel

"Cuando se terminan así abruptamente las relaciones, uno queda con un duelo, queda con un luto, queda con un daño, queda con una emoción especial que no ha sido fácil de llevar", sumó.

Sobre por qué registró la marca sin avisarle a Rosario, insistió en que no lo hizo a espaldas de ella con una intención negativa. "Yo no lo hice de mala intención, sino que de atarantado, de dejado, de desordenado, de día a día, de la velocidad que llevo, mil cosas (...) estoy claro que no fue de malintencionado", defendió.

