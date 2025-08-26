Apple anuncia importante evento: ¿Cuál es la fecha y qué podría anunciar?

26 ag. 2025 - 17:01 hrs.

El próximo 9 de septiembre tendrá lugar el tan esperado Apple Event, en el cual se espera que, finalmente, se presente públicamente el nuevo iPhone 17, además de las novedades que la empresa ha estado anunciando de a poco durante el último tiempo.

Sin embargo, según Mark Gurman, el filtrador número uno de la empresa, en esta ocasión, el Apple Event anunciaría mucho más que un nuevo teléfono, pues presentaría la hoja de ruta de todos los lanzamientos del gigante tecnológico en los próximos tres años, lo que definió como "el lanzamiento de Apple más emocionante para los fans de la tecnología en muchos, muchos años".

Y es que, según aseguró Gurman, los próximos tres años estarán cargados de innovadores lanzamientos por parte de Apple, los cuales comenzarán este 2025 y se detallarán a fondo el próximo 9 de septiembre.

2025: iPhone 17 Air

La hoja de ruta parte este 2025, donde la compañía anunciará el iPhone 17 Air, el sustituto del actual iPhone 16 Plus, y que destaca por ser el iPhone más delgado de la historia. Para lograrlo, Apple aplicó la misma tecnología que en el MacBook Air: más fino, más ligero y con el reconocido nombre.

Eso sí, el conseguir el grosor extremadamente delgado del modelo tuvo sus costos, pues Apple tuvo que rediseñar componentes internos, miniaturizar la batería y crear nuevas soluciones térmicas, por lo que el iPhone 17 Air tendrá solo una cámara trasera y su batería durará menos.

No obstante, el resto de los modelos de la línea de iPhone 17 seguirán la evolución natural de la familia. Los Pro contarán con un sistema de cámaras renovado, y contarán con un rediseño en su parte trasera. Gurman describe estos cambios como notorios, pero no revolucionarios.

2026: iPhone plegable

Y es que, según Gurman, la verdadera revolución llegaría en 2026, año en el cual Apple lanzaría el primer iPhone plegable, cuyo nombre en clave actualmente es V68. Se tratará de un iPhone que se abre como un libro, parecido a los Galaxy Fold de Samsung.

Además, la pantalla del iPhone plegable será de 8 pulgadas cuando esté abierto, convirtiéndose en el iPhone con la pantalla más grande jamás creada, siendo similar a la del iPad mini. Además, tendrá cuatro cámaras: una frontal, otra interior y dos traseras, sistema similar al del iPhone 16 y, probablemente, al del 17.

Gurman también aseguró que este modelo traería de vuelta el Touch ID, ya que el reconocimiento facial se complicaría debido a la naturaleza de la pantalla plegable. Así, el Touch ID estaría integrado en el botón de encendido.

2027: iPhone 20 con cristal curvado

En el año en el que se celebrará el aniversario 20 de iPhone, Apple romperá con el clásico diseño rectangular. Según las filtraciones de Gurman, el iPhone 20 tendrá cristal curvado en todos sus bordes, volviendo a un diseño más orgánico que evoca al del iPhone 6, pero con la tecnología de 2027.

Se dice también que este será el iPhone más premium jamás creado. El cristal curvado permitirá nuevas formas de interacción con el teléfono, especialmente con la interfaz Liquid Glass, que Apple lanzará el próximo mes.

La idea de este teléfono es que la interfaz y el hardware interactúen en conjunto para crear una experiencia totalmente fluida. Además, llevará el chip A21 Pro, el módem C3 (tercera generación) y posiblemente las primeras cámaras completamente diseñadas por Apple, siendo la culminación de 20 años de trabajo para, finalmente, independizarse de proveedores externos.

Otros proyectos

Sin embargo, esto no sería todo. Durante este mismo año llegarán los Apple Watch Series 11 y el Ultra 3 con el chip S11, unas Vision Pro renovadas con el chip M5 que serán muchísimo más potentes, iPad Pro también con M5, y nuevos AirPods Pro 3 con monitorización del ritmo cardíaco en tiempo real.

Además, Apple también tiene en mente el lanzamiento de unas gafas inteligentes sin pantalla que van a competir con las Ray-Ban Meta, un robot de mesa para el hogar inteligente, auriculares más baratos y ligeros, AirPods con cámaras integradas, un iPad plegable gigante y un sistema completo de cámaras de seguridad para casa, según las filtraciones de Gurman.

Todo sobre Apple