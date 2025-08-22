Estos son los teléfonos iPhone a los que llegará iOS 26
- Por Sofía Parra
Próximamente, el mundo de Apple será revolucionado con la llegada de iOS 26, el más novedoso sistema operativo que será implementado en sus dispositivos, y que trae consigo diversas novedades.
Entre lo más destacado, se encuentran el nuevo diseño Liquid Glass, mejoras a Apple Intelligence, mayor personalización, entre otras novedades.
Estos teléfonos son compatibles con iOS 26
Sin duda, la actualización más llamativa es la implementación de Liquid Glass: Un diseño más minimalista, con un color transparente uniforme que evoca al cristal y al vidrio, lo cual "da más fluidez a la pantalla de inicio, la pantalla bloqueada, el Centro de Control, las apps y más", según expresó Apple.
Además, con respecto a Apple Intelligence, este vendrá integrado en más funcionalidades, entre las cuales destaca una función de traducción en vivo, inteligencia visual, creación de imágenes con IA y opciones con la finalidad de mejorar la productividad.
En materia de comunicación, iOS 26 permitirá a sus usuarios disminuir las interrupciones, personalizando las interacciones y notificaciones diarias, para así enfocarse en las conversaciones que la persona desee priorizar.
Así las cosas, los teléfonos que serán compatibles con el nuevo sistema operativo de Apple son los siguientes:
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2.ª generación y posterior)
