"Ya no es la niñita que tenías para regalonearla": Hija de Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga se fue de intercambio a Canadá

Un emotivo fin de semana fue el que vivió Daniel "Palomo" Valenzuela y su exesposa, Paloma Aliaga, debido a que la hija menor que ambos tuvieron cuando fueron matrimonio, la pequeña actriz Alondra, se fue de intercambio académico a Canadá por los próximos 6 meses.

Hasta el aeropuerto llegaron no solo los padres y hermanas de Alondra, sino que también su tío Cristóbal (actual pareja de Paloma), abuelos, e incluso, más de 10 amigos que querían darle el último adiós a la adolescente que volverá a Chile el 2026.

La despedida a Alondra en el aeropuerto

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Paloma Aliaga reconoció que este paso que quiere dar su hija "para mí es difícil. Siento mucha seguridad de ella. Sé que se va a cuidar, que va a un lugar seguro y confío de este intercambio. Alondra me da seguridad como mamá porque es una niña bien observadora, conversa harto con los adultos".

"Sé que no se va a exponer a tonteras ni alcohol, mucho menos a drogas. Se cuida bastante", añadió, revelando además que Alondra vivirá en la casa de una familia de origen chino, en la que conviven dos adolescentes que van al mismo colegio artístico que asistirá la joven.

Daniel Valenzuela también conversó con LUN y confesó que "para mí fue muy fuerte. Una mezcla de orgullo, admiración por su coraje, sus ganas de seguir avanzando, pero también harta pena, harta nostalgia. Es un hito, marca un paso. Ya no es la niñita que tenías para regalonearla y disfrutarla. Así que hacer tangible ese paso duele harto. Boté mis lagrimones".

Despedida de Alondra en el aeropuerto

Por último, los padres dieron a conocer qué consejos le dieron Alondra para esta experiencia. Paloma le expresó "que mirara las cosas malas con cariño, porque son aprendizajes para enfrentar el día de mañana distintas cosas en la vida".

Daniel, en tanto, le recomendó "que lo pase bien. Le dije que me llame todos los días para saber que está bien y le di hartos consejos de seguridad, como que tape su vaso y que frecuente lugares con más gente. Pero principalmente le dije que se diera la oportunidad de crecer y aprender todo lo que pudiera".

