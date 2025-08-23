¡Llegó el día!: Hoy se celebra la gran Noche Romántica

23 ag. 2025 - 18:15 hrs.

Con una velada íntima y cargada de amor, Radio Romántica celebrará sus 35 años acompañando a los oyentes de la mano de la Noche Romántica, que promete ser un espectáculo inolvidable y lleno de emociones.

La cita será hoy, sábado 23 de agosto, a las 20:30 horas, en el Gran Arena Monticello, y contará con música en vivo a cargo de destacadas figuras de la música nacional, además de la animación de Rodrigo Sepúlveda.

Hoy será la Noche Romántica de Radio Romántica

La emisora, cuyo emblema es "Fiel a tus Latidos", prepara una romántica velada que promete hacerle justicia a su lema, con la participación de tres destacados músicos nacionales que harán vibrar el amor del público.

La encargada de abrir la noche será Emilia Dides, ex Miss Universo Chile y cantante, que recientemente inició su gira nacional. Posteriormente, será el turno de Andrés de León, consolidado como una de las voces más representativas de la balada romántica nacional.

Finalmente, quien cerrará la inolvidable jornada será Luis Jara, quien en el marco de sus 40 años de carrera, promete entregar un show especial que sellará con sus más grandes éxitos la imperdible noche.

Quienes deseen ir a la Noche Romántica y aún no cuenten con entradas, pueden adquirirlas a través de TicketMaster, donde aún quedan algunas disponibles. Los precios van desde los $17.250 hasta los $74.750.