Se mudó a Puerto Montt y es ingeniero: Así luce hoy Mati Smile, expareja de Steffi Méndez

Uno de los programas juveniles por excelencia de la televisión chilena fue "Calle 7", emitido desde fines de la década del 2000 hasta 2013. Entre los participantes más icónicos del espacio estuvo Matías Gil, más conocido como "Mati Smile".

La sonrisa de Gil era uno de sus mayores atractivos, y de ahí surgió su apodo. Para esa época, ya contaba con gran popularidad, especialmente entre el público femenino, y entre 2009 y 2011 tuvo un pequeño rol en la serie de Mega "BKN".

Posteriormente, Matías decidió abandonar Calle 7 para incursionar en el rubro de las teleseries, siendo parte de producciones como "Somos los Carmona", y luego en Mega estuvo en "Papá a la deriva", "Sres. Papis" y "Juegos de Poder", con participaciones especiales.

En paralelo a lo anterior, durante varios años mantuvo una relación amorosa con la hija mayor del cantante Leo "DJ" Méndez, Steffi. Incluso, Matías apareció en algunos capítulos del reality familiar "Los Méndez", emitido por TVN.

El presente de "Mati Smile"

En plena pandemia, y en busca de nuevas oportunidades laborales, Matías se sumó a OnlyFans, donde ofrecía contenido mediante una suscripción de 20 dólares mensuales. Sin embargo, decidió cerrar la cuenta, a pesar de generar más de 7 millones de pesos mensuales en su mejor momento.

"Tuve un quiebre con una pareja que me acompañó en toda esta etapa del OnlyFans. Además, me llegaban dólares y yo no subía nada, no tenía ganas de subir contenido porque me recordaba a esa pareja. También empecé a incursionar en un proyecto musical que tengo y empecé a desmarcarme de la plataforma", explicó en una entrevista con LUN en 2022.

Sobre su faceta de cantante, contó a Página 7 que escogió el género urbano, aunque "mucho más melódico, soft, que lo puede escuchar cualquier persona. A lo más podamos insinuar algo, pero con mucho respeto".

Actualmente, a sus 35 años, reside en Puerto Montt, Región de Los Lagos. En el sur se encuentra trabajando como ingeniero civil y, además, obtiene ingresos extras como animador de eventos.

