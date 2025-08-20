Kaminski lanza pódcast en medio de polémicas: Contará historias de personas que han "tocado fondo"

20 ag. 2025 - 14:45 hrs.

El locutor radial Francisco Kaminski decidió reinventarse tras los mediáticos escándalos en los cuales ha estado involucrado, y reveló recientemente a través de sus redes sociales que se lanzará con su propio podcast llamado "De los errores se aprende".

Bajo la consigna de que su nuevo emprendimiento digital es "para aquellos que han tocado fondo", el locutor radial quiere dejar atrás su polémica amistad con el fallecido Felipe Reyes Ossa, el "Rey de Meiggs", quien murió, según la fiscalía, en un crimen encargado por Wilson Verdugo, también cercano a Kaminski.

El nuevo podcast de Francisco Kaminski

A su cuenta de Instagram, Francisco subió un reel colaborativo con la cuenta de su podcast llamada @deloserroresseaprende.cl, en el cual presenta su nuevo programa. El clip parte con él en blanco y negro, hablándole a la cámara con una música épica de fondo.

"Todos hemos caído. Todos hemos cometido errores. Y a veces sentimos que no hay salida. Pero cada error guarda una lección, cada tropiezo es un maestro disfrazado y cada caída es la oportunidad de levantarse más fuerte", indicó al comienzo del video.

Tras un quiebre dramático, la pantalla se va a negro y luego reaparece Kaminski, ahora a todo color, entregando un nuevo mensaje.

"'De los errores se aprende', un pódcast para aquellos que han tocado fondo, pero se atrevieron a mirar hacia arriba. Historias reales, aprendizajes profundos y caminos de superación. Porque al final el error no te define, el error te transforma", sentenció al cierre.

Por ahora se desconoce quién será el primer invitado al pódcast del animador, así como también la plataforma en que se emitirá.

