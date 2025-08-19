Se enfrentará a Inna Moll: Coronan a la representante de mayor edad en la historia de las candidatas al Miss Universo

19 ag. 2025 - 18:36 hrs.

Hace tan solo unos días, Nicole Peiliker-Visser fue coronada como la Miss Universo Bonaire 2025 y se convirtió en la representante con mayor edad en la historia de las candidatas del certamen de belleza Miss Universo que se desarrollará en el mes de noviembre en Tailandia.

La representante de esta pequeña isla del caribe, un municipio insular de los Países Bajos, tiene 41 años y pudo acceder a participar en el evento luego de que la organización eliminara el límite de edad para las candidatas el año pasado.

Nicole se casó con su "primer amor", es madre de cuatro hijos -tres mujeres y un hombre-, tiene una licenciatura en Administración de Empresas y un grado asociado en Comercialización de Moda.

Según relató en su cuenta de Instagram, una de las razones para participar en el Miss Universo fue su diagnóstico de esclerosis múltiple, por lo que con su reinado espera expandir su mensaje y concientizar respeto a esta enfermedad.

Otras candidatas de 40 años

El año pasado varias mujeres de más de 30 años participaron en el Miss Universo, entre estas la Miss Universo Malta 2024, Beatrice Njoya, de 40 años.

En tanto, este año existe otra candidata en la década de los cuarenta, la representante de Irán, Sahar Biniaz, quien cumplirá 41 años tan solo cuatro días antes de la final de la competencia.

Sahar y Nicole deberán enfrentarse con la representante chilena Inna Moll, de 28 años, quien a inicios de este mes fue coronada como Miss Universo Chile 2025.

