Denisse Campos se reinventa con nuevo emprendimiento de venta de frutas: "Me levanto a las 6, 7 de la mañana, todos los días"

Tras alejarse de la televisión y los conflictos, Denisse Campos ha incursionado en diferentes proyectos, especialmente en el rubro de los negocios. Actualmente, saca cuentas alegres gracias a su rol de socia de una empresa de exportación de frutas.

La exmodelo, está a cargo del área comercial a nivel nacional de Agro Export Chile. Según comentó a Las Últimas Noticias, considera que su labor es "súper entretenida", especialmente porque le permite viajar a distintas localidades para gestionar la búsqueda y entrega de productos.

Denisse Campos se reinventa con nuevo emprendimiento de venta de frutas

"Nos dedicamos a comprar los campos de plantaciones completos, antes de la producción. Dirigimos la cosecha, exportamos y el descarte se queda para mercado nacional. Eso es lo que estoy viendo yo: Vega Central, Vega Chica, etc.", detalló.

Denisse reconoció que su vida ha cambiado radicalmente. "Trabajo con horarios, todos los días y de madrugada. La gente que trabaja con nosotros lo sabe. Yo no salgo de noche, me levanto 6,7 de la mañana todos los días. Es una pega súper exigente, que deja buenos retornos", trasparentó.

Aun así, aseguró que debe lidiar con los prejuicios ligados a su pasado farandulero: "La gente piensa que soy la niña loca de la familia, y no es así. Es todo lo contrario".

Denisse Campos/Instagram

En este sentido, enfatizó que "da pena que la gente tenga una mala imagen. Nunca le he pedido plata a nadie, vivo bastante bien y de todos los matrimonios que he tenido nunca un hombre me ha ayudado económicamente".

Este exitoso presente laboral viene acompañado de una transformación física, y es que la gemela de Daniella Campos integrará al quirófano en las próximas semanas para "un cambio en 180 grados". ¿Qué se realizará? Por ahora prefiere mantenerlo en reserva.

"Ya están todos mis exámenes regulados, porque el tema del colesterol me había impedido hacerme cualquier tipo de cirugía. Después de tanto trabajo es importante cuidarse a una misma, hacerse un cariñito y estar tranquila. Estoy feliz. Soltera, pero feliz", señaló.

