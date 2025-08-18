Rosario Bravo revela qué pasará con su tatuaje tras el fin de su pódcast: "Esa es mi frase"

18 ag. 2025 - 11:06 hrs.

La influencer Rosario Bravo, quien formó junto a Daniel "Huevo" Fuenzalida el pódcast "¿Cómo están los weones?", reveló que pasará con el tatuaje que se hizo, que dice dicha oración, que se encuentra ubicado en su muñeca.

Cabe precisar que este tatuaje lo tiene Rosario y Daniel, y se lo hicieron luego que el canal de YouTube en el que ambos subían su pódcast lograra la no despreciable cifra de 100 mil suscriptores, mostrando en video cómo fue el proceso del tatuaje.

Recordemos que el pódcast de ambos se desmoronó luego que Rosario supiera que Daniel había inscrito en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), la marca "¿Cómo están los weones?", sin que le dijera a ella de ese movimiento.

¿Qué pasará con el tatuaje?

En conversación con el influencer Nicolás Orellana, Rosario aclaró qué pasará con el tatuaje que tiene estampado en su muñeca y también un eventual regreso del programa.

"Esa es mi frase, y por el tatuaje, todos me preguntan, '¿te lo vas a borrar?'. No, por supuesto que no. Primero, duele más que la chu... ya me borré un tatuaje y, segundo, para mí tiene un valor emocional esa frase", aseveró.

Daniel y Rosario con su tatuaje

Asimismo, sobre el regreso del pódcast, descartó de plano aquello. "No. El pódcast era con Daniel Fuenzalida y qué pena lo que pasó, era algo tan exitoso y que, en el fondo, pasó esto, pero yo no podría. Es como que yo pierda una guagua, la haya bautizado, y después tengo otro hijo y le ponga el mismo nombre", sentenció.

