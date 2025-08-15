Camila Andrade se hace cargo de "noticias falsas" sobre ella con potente mensaje: "Pueden arruinar tu nombre, tu paz, tu historia"

15 ag. 2025 - 21:15 hrs.

La influencer Camila Andrade decidió alzar la voz mediante sus redes sociales con el objetivo de aclarar su situación y defender su imagen. En medio de las repercusiones por su separación de Francisco Kaminski, la modelo publicó un video en el que expresó su preocupación por el impacto que pueden tener las noticias falsas, señalando que estas son capaces de distorsionar la realidad y modificar la percepción de los hechos.

La exchica reality compartió un mensaje en el que llamó a cuestionar la información que circula. En un escenario marcado por titulares y múltiples versiones sobre su quiebre sentimental, así como por la relación de su expareja con el asesinado “Rey de Meiggs”, Andrade enfatizó en la importancia de analizar de forma crítica el contenido que se difunde en los medios de comunicación.

Camila Andrade contra las noticias falsas

El video tiene a ella como protagonista, sin ninguna marca ni auspicio, en el que parte diciendo, "la imagen que ves nunca es toda la historia. En televisión, redes y diarios, muchas veces se maquilla la realidad. En ocasiones, lo visten con titulares sensacionalistas o simplemente a veces lo ajustan a su medida".

"Una noticia falsa no destruye la verdad, pero puede arruinar tu nombre, tu paz y hasta tu propia historia. Y sí, el lenguaje crea realidades, así es que pon mucho ojo en cómo te presentan, venden o te intencionan una noticia o información", sumó.

Portando diarios que contenían información falsa, como un supuesto embarazo que tuvo con Francisco Kaminski, Andrade recomendó a la audiencia, "cuestiona, pregunta y si te interesa mucho, busca una verdad antes de compartir una mentira".

Como si ese video hubiese sido poco, Camila decidió reafirmar su mensaje con otra publicación en la que aparece ella portando un diario que dice "lo que te creíste todo este tiempo y era una fake news". En la descripción, ella redactó, "una imagen vale más que mil palabras".

