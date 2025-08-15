"En este momento está atravesando un fuerte dolor": Tatiana Merino revela cómo está Daniel Vilches tras muerte de su esposa

15 ag. 2025 - 17:15 hrs.

Un difícil momento es el que se encuentra viviendo el destacado e histórico comediante nacional, Daniel Vilches. Quien fuera su esposa por varias décadas, Mercedes Pineda Wilkinson, falleció durante la jornada del pasado miércoles 13 de agosto.

Diversos medios de la ciudad de Arica, donde vive el comediante acompañado de Mercedes, dieron a conocer la noticia. Sin embargo, quien logró conversar con él fue Tatiana Merino, exvedette y acompañante de Vilches durante varios años con sus rutinas.

La gran pena de Tatiana Merino

Con la voz entrecortada, Tatiana dio más detalles de esta sensible noticia mediante su cuenta de Instagram, en un video que grabó directamente desde Australia, país en el que se encuentra radicada desde hace prácticamente una década.

"Quiero tomarme unos segundos para hacer este video, enviar todo mi amor, todo mi amor, mi cariño a Daniel Vilches. En este momento él está atravesando un fuerte dolor, una gran pérdida, ha partido su compañera, su amiga, su amor, su 'Mechita'. Mercedes ha partido a los brazos de Dios y ha dejado un dolor muy grande en Daniel", expresó.

La diva confesó que "lo llamé para que supiera que estaba con su dolor y escucharlo se me partió el mío (corazón). Es un gran dolor el que está sintiendo. Sé que Dios le va a dar la fuerza y lo va a apoyar, pero con su edad que tiene (93 años), él está pensando que no quiere vivir más porque se le fue todo".

"Daniel te queremos mucho, mucho, mucho. Estamos contigo y no estás solo. Obviamente que no es lo mismo tener a tu compañera al lado. Todo mi amor para ti, toda la fuerza. Te quiero mucho", finalizó.

