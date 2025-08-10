"Fue un poco violento": Chiqui Aguayo se refiere a su polémica con Alberto Plaza y responde si aceptaría hacer una gira con él

10 ag. 2025 - 16:15 hrs.

En el primer capítulo de "Only Friends", Chiqui Aguayo se refirió a la polémica que protagonizó hace algunos años con Alberto Plaza, quien envió una carta a un diario calificando su presentación en el Festival de Viña como "flaite", a lo que ella posteriormente respondió en un programa de televisión.

En este sentido, en la dinámica de preguntas con inteligencia artificial, se le consultó a la comediante si es que aceptaría ir de gira con Alberto Plaza por un contrato millonario.

Chiqui Aguayo detalla polémica con Alberto Plaza

Antes de contestar, Aguayo reflexionó sobre la situación, asegurando que "ya lo miro con distancia, pasó hace tanto tiempo. Él mandó esta carta de los flaites, que los flaites se habían tomado la Quinta Vergara, que no era solo para mí".

"Y después me invitaron a un programa y yo acepté, dije, voy a ir a contestarle a este caballero. Inventé chistes para hacerle, pero en realidad me di cuenta de que tengo sangre en las venas. Encontraba que me hablaba desde un lugar moral, ¿por qué él tiene que decidir qué es lo flaite y qué no?", agregó.

"Fue un poco violento. Hasta el día de hoy hay gente que me grita en la calle, '¡sácale la ch... a Alberto Plaza!'", aseguró.

Dicho esto, Joaquín Méndez le preguntó nuevamente si es que aceptaría la oferta, recibiendo la respuesta final de la comediante: "Mira, para mí no todo es plata en la vida. Siento que estoy, hoy día, en el mejor momento creativo que puedo tener, estoy muy contenta. Hoy día priorizo otras cosas más que el dinero".

