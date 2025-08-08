Jennifer Lopez sufre feo desaire en tienda Chanel de Turquía: Esta fue su "venganza"

08 ag. 2025 - 18:45 hrs.

La cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez (56) sufrió un feo desaire cuando intentaba comprar en una tienda Chanel en la ciudad de Estambul, Turquía, donde se encuentra en el marco de su gira mundial "Up All Night: Live in 2025".

El feo desaire de Chanel a Jennifer Lopez

De acuerdo a la revista People, el pasado lunes 4 de agosto la artista llegó hasta un lujoso barrio de la ciudad euroasiática en donde se encuentran las tiendas de alta gama, por lo que decidió "vitrinear" en la sucursal de la casa de modas francesa fundada por Coco Chanel.

Sin embargo, al intentar ingresar a la tienda, uno de los guardias retuvo a la intérprete de "Jenny from the Block" y le dijo que no podía entrar, ya que el local estaba en su máxima capacidad de público.

La "venganza" de Jennifer Lopez

Pese al escándalo que podría haber provocado ante este feo desaire, medios turcos indican que Jennifer se portó bastante cordial y tras expresar un "Okay, no hay problema", se fue simplemente caminando del lugar.

Al darse cuenta de la personalidad a la que habían negado la entrada, el staff de Chanel se acercó a ella y la invitó a ingresar, pero esta vez, haciendo gala de su estatus de diva, Jennifer se "vengó" entrando a dos tiendas de la competencia: Celine y Beymen.

Esta es la segunda visita de Jennifer Lopez a Turquía en el marco de su gira, luego del show que dio el pasado 23 de julio en el Regnum Carya Resort Hotel. La segunda presentación de la cantante en el país se dio en Yenikapi Festival de Estambul el pasado martes 5 de agosto.

Todo sobre Jennifer Lopez