Jennifer Lopez vivió bochornoso momento en concierto tras impasse con su vestuario: "Me alegro que llevaba ropa interior"

28 jul. 2025 - 15:31 hrs.

Jennifer Lopez protagonizó un incómodo momento durante su gira mundial "Up All Night: Live in 2025". La estrella internacional, que actualmente recorre Europa, se presentó el pasado 25 de julio en Varsovia, Polonia, donde sufrió un inesperado percance.

Mientras interpretaba uno de sus temas, la artista sufrió un problema de vestuario sobre el escenario y la falda que completaba su traje dorado se desprendió por completo, dejándola en ropa interior frente a miles de fanáticos.

Jennifer Lopez vivió bochornoso momento en concierto tras impasse con su vestuario

La propia "Diva del Bronx" compartió en su canal de YouTube el video del impasse. En las imágenes se aprecia que, mientras realizaba un cambio de vestuario, su equipo aprovechó para sorprenderla con un homenaje por su cumpleaños número 56, celebrado el día anterior.

El público y los músicos comenzaron a entonar el clásico "Happy Birthday", lo que hizo que JLo saliera rápidamente de su camarín. Un bailarín la siguió de cerca intentando abrocharle la falda, pero, a pesar del esfuerzo, la prenda terminó cayendo al piso segundos después.

Jennifer Lopez en su concierto/YouTube

Lejos de avergonzarse, la intérprete de "Waiting for Tonight" se tomó la situación con humor y bromeó diciendo: "Me alegro de que reforzaran ese vestuario, y también me alegro de que llevaba ropa interior. Normalmente no uso".

Luego hizo un nuevo intento por colocarse la falda, pero al ver que no podía solucionarlo decidió lanzarla al público. La prenda cayó entre los fanáticos, que rápidamente que hicieron todo lo posible por quedarse con ella. "No la quiero de vuelta", aclaró López entre risas.

El incidente no tardó en viralizarse en redes sociales, donde abundaron los mensajes de apoyo y los elogios hacia la artista por su profesionalismo y buen humor frente a este contratiempo.

