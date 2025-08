AK4:20 revela cuál es su mayor sueño a la espera de convertirse en padre

03 ag. 2025 - 20:30 hrs.

Hace ya más de un mes, Ignacia Antonia y Bastián D'Amonte, más conocido como AK4:20, compartieron con sus seguidores una importante noticia que cambió por completo el transcurso de sus vidas: se convertirán en padres de una niña.

Si bien es la influencer quien está más familiarizada con la prensa, esta vez fue el cantante quien habló en profundidad con LUN sobre cómo se tomó la importante noticia y cómo se siente en la interna.

AK4:20 revela cuál es su mayor sueño

"Esta noticia (el embarazo) nos dio la vuelta al mundo. Yo estoy contentísimo. Esto es algo que siempre quisimos, que siempre esperamos, y sabía lo mismo si pasaba en tres años, o en uno o dos meses. Era algo que lo queríamos sí o sí, y lo tomamos así", partió diciendo el cantante urbano.

Asimismo, aseguró estar "contento, súper feliz, ansioso. No sé si puedo explicarlo bien, pero siento la guata revolucionada por 10.000. Nunca me había sentido como lo hice cuando la Ignacia me contó de la noticia (...) Fue algo que me tocó muy, pero muy fuerte".

En este sentido, D'Amonte reveló que siempre deseó ser papá, ya que "mi mayor sueño es tener una familia y ya lo estoy cumpliendo, ya somos tres. Se está logrando, que Dios me haya dado la posibilidad de ser papá es algo que me va a tener feliz el resto de la vida. He dicho siempre que quiero tener dos o tres. Con la Ignacia hemos hablado que no queremos que nuestros hijos se lleven por tanto, así que ya (cuando nazca la primera) tenemos que ponernos en plan para el otro".

Por otro lado, también se hizo cargo de los comentarios que señalan que son muy jóvenes para ser padres, considerando que ambos tienen 23 años: "Todos nos dicen que somos niños, pero yo con Ignacia nos dijimos que ya hemos pasado por tanto (...) Entonces siento que llegó un momento donde me siento maduro para mi edad, y me siento preparado para ser papá".

Finalmente, el intérprete de "Me Arrepentí" reveló que "nos vamos a vivir juntos (con Ignacia), ya está en remodelación la casa, están haciéndole la pieza a nuestra hija. De acá hasta octubre esperemos que esté lista para en diciembre esperar a la princesa".

