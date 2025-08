"Igual me genera un poco de rechazo": Carmen Tuitera pierde movilidad del lado derecho de su cuerpo y utiliza bastón

02 ag. 2025 - 12:08 hrs.

Carmen Castillo, más conocida en el mundo de las redes sociales como Carmen Tuitera, se encuentra viviendo un complicado momento de salud, ya que debió comenzar a utilizar un bastón para movilizarse a sus 36 años tras perder la movilidad en el lado derecho de su cuerpo.

La escritora fue diagnosticada con esclerosis múltiple el pasado 2021, una enfermedad autoinmune crónica que afecta al cerebro y a la médula espinal, cuya comunicación se ve alterada debido a procesos inflamatorios.

Carmen Tuitera pierde la movilidad de su lado derecho

"Perdí la movilidad de mi lado derecho del cuerpo con mayor grado en mi pierna, lo que me ha llevado a tener que ocupar el bastón", explicó la también influencer en conversación con LUN.

Así, indicó que "hace algunos meses vengo viviendo una situación de ansiedad y estrés. Y estaba sintiendo poca movilidad y dolor", explicando así el brote de esclerosis múltiple que le causó la complicación. "Fui a mi doctora, que ya me indicó 30 sesiones de kinesiología, remedios y el tratamiento".

"Esta es una enfermedad degenerativa. Significa que, si no me cuido, empeoro progresivamente en el tiempo. Hoy mi pierna está así, pero estoy a tiempo de volver a como estaba hace unas semanas. Sin dolor ni bastón", agregó, con optimismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Castillo (@carmentuitera)

No obstante, pese a mantener una mentalidad positiva, la escritora admitió que le ha costado asumir que necesitaba el bastón: "Hoy día la enfermedad autoinmune, por lo menos la esclerosis múltiple, tiene hartos tratamientos (...) pero sí, me cuesta".

"Ahora me veo con el bastón, que llevo como cuatro días, tres días, y la verdad igual me genera como un tipo de rechazo, porque no quería verme así, pero también entiendo que lo tengo que asumir con toda la dignidad y orgullo del mundo, porque es parte de lo que soy también", se sinceró.

En esa misma línea, la influencer expresó sus ganas de "enchular" su bastón: "Sé que en el futuro lo voy a tener que volver a ocupar. Le quiero poner brillos y la frase 'We..., tu podí cojear y brillar'", en referencia a su libro, "We..., tu podí".

Todo sobre Famosos chilenos