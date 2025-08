Cercanos a Francisco Kaminski revelan el modus operandi del locutor para pedir dinero prestado: "Me dijo que lo iban a matar"

02 ag. 2025 - 10:00 hrs.

El locutor Francisco Kaminski continúa en el ojo del huracán por su vinculación con Felipe Reyes Ossa, comerciante conocido como el "Rey de Meiggs" y que fue asesinado el pasado 19 de junio por tres sicarios. Esto, luego de que se hiciera pública una deuda cercana a los $50 millones por parte del comunicador al empresario.

Durante el pasado domingo 27 de julio, la reportera de farándula Cecilia Gutiérrez reveló detalles hasta ahora desconocidos acerca de préstamos informales a los que habría recurrido Kaminski con más de una persona.

"Me dijo que lo iban a matar"

En un reportaje emitido por Chilevisión, se dio a conocer que el exmarido de Carla Jara enfrenta una compleja situación judicial por el embargo de una de sus propiedades, así como por múltiples deudas.

"Yo presté dinero porque él me dijo que lo iban a matar", declaró a Cecilia Gutiérrez, una de las personas que prestó dinero a Kaminski. De hecho, la reportera además aseguró que Carla Jara le transfirió un total de $4 millones en mayo de 2024, cuando ya habían terminado su relación, por "miedo a su integridad y a la de su hijo".

"Dijo que me lo devolvía en dos días y hasta esta fecha sigo esperando el pago", agregó Jara en conversación con Gutiérrez. Asimismo, la exchica "Mekano" compartió el mensaje que recibió de parte de Kaminski cuando le solicitó el dinero.

"Compadre, usted adquirió un compromiso y tiene que cumplir. Te esperé el miércoles y te cambiaste para hoy y hoy te cambias de nuevo y así no funcionan los compromisos. Me importa un ... De dónde sacas la plata, hoy me mandas algo o la voy a ver yo como película", aseguró Jara que se leía en la presunta amenaza recibida por Kaminski.

De acuerdo a la información revelada por el programa de Chilevisión, el comunicador habría recurrido a varios préstamos informales con diferentes personas de su círculo personal y profesional. "Él tenía un socio y tenían una empresa en común, ese socio se fue y usó los cheques de mala manera. El socio lo llamó y él le dice exactamente lo mismo 'compadre, me van a matar''", relató la reportera.

