Influencer coreana Chingu Amiga sufrió con el idioma en su paso por Chile: "Mi español no sirve aquí"

03 ag. 2025 - 08:35 hrs.

La popular influencer coreana Kim Sujin, más conocida en redes sociales como Chingu Amiga, reveló a través de sus historias de Instagram que se encuentra en Chile, tras haber aterrizado en horas de la mañana del pasado martes en Santiago.

Si bien la youtuber se mostró contenta de conocer el país y poder admirar la Cordillera de Los Andes, aseguró que se ha enfrentado a un problema que muchos extranjeros han tenido en el territorio nacional.

Pese a que Chingu Amiga está radicada hace muchos años en México y maneja casi completamente el Español, en esta ocasión ha tenido dificultades para comunicarse, especialmente por las palabras diferentes que se utilizan en Chile en comparación con el resto de Latinoamérica.

Los problemas para comunicarse de Chingu Amiga

"Mi español no sirve aquí", escribió en una historia, donde cuenta que "pedí room service aquí y no pude entender. Me sentí que estoy en un país donde no hablo el idioma".

"No pude pedir porque me dijo una fruta que es fresa pero con otro nombre. Y me dijo 'huevo con palta' y no sé. No estoy entendiendo, no me estoy comunicando", agregó.

Chingu Amiga/Instagram

Sin embargo, no todo ha sido negativo durante las horas que ha estado en Chile, ya que durante el trayecto hacia su hotel quedó maravillada con el paisaje que ofrecía la Cordillera.

"Amigos, son Los Andes, no manches... ¡Qué hermoso! No manches, estoy muy feliz", manifestó en sus redes sociales.

Todo sobre Famosos