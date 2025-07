El nuevo revés que afecta a la "China" Suárez: Rechazan medida cautelar que interpuso ante la justicia argentina

31 jul. 2025 - 18:30 hrs.

Un escándalo de proporciones estalló en Argentina luego de que la influencer Jazmín Salinas, conocida públicamente como "La Cuerpo", filtrara unos supuestos chats con Mauro Icardi. Todo esto justo después de que Natasha Rey publicara un video íntimo del futbolista.

Cuando la polémica parecía haberse enfriado, la prensa trasandina reveló que María Eugenia "China" Suárez, actual pareja de Icardi, presentó ante la justicia una medida cautelar con el objetivo de silenciar a Salinas y así impedir la difusión de nuevo contenido que pudiese comprometer al deportista.

Rechazan medida cautelar que interpuso ante la justicia argentina

Cabe destacar que "La Cuerpo" también compartió en sus redes sociales unas capturas que mostrarían que la "China" se comunicó con ella para confirmar si los supuestos chats con Icardi eran reales. Sin embargo, en su acción judicial la cantante sostiene que todo fue una fabricación por parte de Salinas.

La supuesta conversación entre Jazmín "La Cuerpo" Salinas y la "China" Suárez

Según recoge Todo Noticias, la medida precautoria exige que la modelo "se abstenga de comunicarse" con Suárez y le prohíbe "exhibir, divulgar, difundir imágenes, datos, informaciones o supuestas conversaciones privadas entre ambas.

Suárez aseguró que vulneraron "sus derechos fundamentales a la intimidad, honor y reputación, con riesgo de daño moral irreparable", y que esta situación también afectó a sus tres pequeños hijos.

No obstante, la estrategia no resultó como esperaba, ya que el tribunal desestimó la cautelar argumentando que "la medida no puede prosperar", al tratarse de una restricción al ejercicio de otro derecho esencial: la libertad de expresión.

"Cuando un juez impide de forma abierta, general e indeterminada que alguien se exprese, opine, publique o difunda sus ideas por cualquier medio —incluidas las redes sociales—, anticipando que tales manifestaciones podrían resultar ofensivas o injuriosas, incurre en una forma de censura", señala el fallo.

Sin perjuicio de ello, el tribunal advirtió que, en caso de que las afirmaciones realizadas por Salinas no sean veraces y afecten la reputación de Suárez, la influencer podría eventualmente enfrentar responsabilidades.

