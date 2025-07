"No sé cómo sobrellevarlo": Katteyes se refiere al "hate" que ha recibido desde que incursionó en la música urbana

30 jul. 2025 - 17:26 hrs.

El último tiempo no ha sido fácil para la influencer y cantante nacional Katteyes, quien a través de sus redes sociales compartió con sus seguidores acerca del "hate" que ha recibido en internet tras su incursión en el género de la música urbana.

A través de una dinámica en la cual respondió las preguntas de sus seguidores, la joven de 21 años reveló que no ha podido procesar bien el odio gratuito de los internautas a su carrera musical.

"Bueno, solo se me atacan desde el desconocimiento, no he actuado mal y pues me cuido mucho con mis acciones públicas para mantener el amor de mi fandom", le contestó la artista a la persona que le preguntó por cómo se ha sentido en el último tiempo.

"Desde los 16 años que recibo odio masivo de la gente en el mundo de TikTok y la costumbre está, pero ahora al recibir críticas en el ambiente musical la verdad sí me ha estado afectando", se sinceró la intérprete de "BÁILAME ASÍ".

"No sé cómo sobrellevarlo", dijo posteriormente al explicar que "me esfuerzo mucho y trabajo demasiado duro para que todas las bendiciones y cosas buenas están pasando, pero obviamente el éxito de cierta manera atrae exposición a otro tipo de público en donde existen más críticas y odio sin razón".

La chilena radicada en Estados Unidos terminó su mensaje con un poco de optimismo, ya que pese al "hate", dijo que "estoy súper conforme con el amor y el cariño que mi comunidad me entrega todos los días".

Revisa la publicación de Katteyes

