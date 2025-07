"Me encantaría tener algún proyecto": Carolina de Moras no descarta un eventual regreso a la televisión

26 jul. 2025 - 19:15 hrs.

Si bien actualmente no está en ningún proyecto televisivo, Carolina de Moras se ha mantenido activa a través de la publicidad, siendo rostro de diversas marcas de cosmética y cuidado corporal. De esta forma, su vida se ha volcado a otro tipo de trabajo.

Fue en un evento de la marca Natura que la animadora mantuvo una conversación con Publimetro, en la que habló, entre otras cosas, de un eventual regreso a la pantalla chica.

Carolina de Moras no descarta regresar a la televisión

"Estoy con hartas cosas. Tengo harto evento, estoy trabajando con hartas marcas. Animo muchos eventos, recorro Chile haciendo trabajos de animación. Y ahora, así como en la tele, proyectos, por el momento no tengo nada concreto. Hemos estado proponiendo más de alguna cosa, pero cosas que de repente ahí quedan algunas bajo el tintero y otras que quedan así como para desarrollarse", partió Carola.

En esa línea, aclaró que "no estar en la tele no significa que uno no haga cosas. No es que estoy en mi casa tejiendo, aburrida".

"Extrañando por supuesto la tele, como siempre. Me encantaría tener algún proyecto, como que hoy día me gustaría volver a hacer algo que disfrute, que pueda también transmitir un poquito, lo que a mí me gusta, lo que hago", agregó.

Sin embargo, la animadora también fue enfática en asegurar que no volvería a animar un matinal ni un programa franjeado: "No, ¿para qué nos vamos a poner tan, tan, tan exigentes? Queremos algo como de entrar y salir, que yo creo que ha sido lo entretenido desde que salí de la tele, que puedo entrar, salgo, me invitan a un programa... Entonces eso también es entretenido".

