La respuesta de Camila Andrade a especulaciones de término de su relación con Fransico Kaminski tras borrar fotos con él

En un nuevo episodio del estelar de farándula de Mega, Only Fama, se abordó el tema de la semana, que no solamente ha remecido el espectáculo, sino que también el acontecer nacional: la vinculación de Francisco Kaminski con el caso del homicidio del "Rey de Meiggs".

Todo esto también habría desatado problemas en la relación amorosa del animador con la ex Miss Chile, Camila Andrade, quien borró las fotos que tenía en su muro de Instagram con Kaminski.

Como suele ocurrir, esto generó especulaciones sobre un presunto término del pololeo entre ambos, que comenzó en el 2024, tras el fin del matrimonio entre el animador y Carla Jara.

¿Qué dijo Camila Andrade?

La periodista de Only Fama, Marilyn Pérez, se contactó directamente con Camila para saber si la relación con el animador de televisión había llegado a su fin.

"Yo tuve una pequeña conversación con ella para aclarar una situación que había rondado en las últimas horas, que era que ella había terminado su relación con Francisco Kaminski, y por qué había borrado algunas fotos, por eso se especulaba que ella podría haber terminado esta relación", señaló la periodista.

"Yo le pregunté a ella directamente y ella me respondió que, "no había borrado ningún tipo de foto" y me mandó incluso un pantallazo de que aún existían estas fotografías que ella había tenido este viaje a Brasil con su pareja, el animador Francisco Kaminski", aclaró Marilyn.

